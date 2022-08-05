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女網友甜喊老公索父治喪費 他心疼奔銀行結局曝光
高雄市一名張姓退休公務員，認識陌生女網友，對方三餐問候，還甜喊老公，讓他以為臨老愛神來敲門；女方日前以父親往生急需2萬元治喪費，張男心疼女方喪父，奔銀行匯款，幸被行員和警方勸阻是愛情詐騙圈套，讓他茅塞頓開。
三民二警分局覺民所警員巡佐朱政評、員警徐鈺婷前天擔服巡邏勤務，接獲轄區銀行通報，指民眾疑似遭到詐騙要匯款，警方趕抵現場了解。
警方趨前詢問張男（61歲），張男一臉緊張，問警方「我匯錢而已，發生什麼事？」警方問他匯款原由，張男說，公務員退休後，閒在家，在臉書上結識一名陌生女網友，對方每天對他噓寒問暖，後來還喊他老公，讓他以為第二春來臨。
張男說，女方日前聲稱父親過世，急需2萬元喪葬費，他因心疼對方遭遇，才想匯款2萬元治喪費幫助女方，警方告知張男女方所為是「典型愛情詐騙」手法。
行員和警方查出張男要匯款的帳戶已被通報為金流異常的帳戶，並當場對張分享相關愛情詐騙新聞案例，敲醒他的愛情夢，張男才打消匯款念頭。
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