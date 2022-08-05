快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女網友甜喊老公索父治喪費 他心疼奔銀行結局曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名張姓退休公務員，認識陌生女網友，對方三餐問候，還甜喊老公，讓他以為臨老愛神來敲門；女方日前以父親往生急需2萬元治喪費，張男心疼女方喪父，奔銀行匯款，幸被行員和警方勸阻是愛情詐騙圈套，讓他茅塞頓開。

三民二警分局覺民所警員巡佐朱政評、員警徐鈺婷前天擔服巡邏勤務，接獲轄區銀行通報，指民眾疑似遭到詐騙要匯款，警方趕抵現場了解。

警方趨前詢問張男（61歲），張男一臉緊張，問警方「我匯錢而已，發生什麼事？」警方問他匯款原由，張男說，公務員退休後，閒在家，在臉書上結識一名陌生女網友，對方每天對他噓寒問暖，後來還喊他老公，讓他以為第二春來臨。

張男說，女方日前聲稱父親過世，急需2萬元喪葬費，他因心疼對方遭遇，才想匯款2萬元治喪費幫助女方，警方告知張男女方所為是「典型愛情詐騙」手法。

行員和警方查出張男要匯款的帳戶已被通報為金流異常的帳戶，並當場對張分享相關愛情詐騙新聞案例，敲醒他的愛情夢，張男才打消匯款念頭。

高雄市張姓退休公務員因女網友甜喊「老公」，向他索父治喪費，他心疼奔銀行匯款，遭警方和行員阻止。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓退休公務員因女網友甜喊「老公」，向他索父治喪費，他心疼奔銀行匯款，遭警方和行員阻止。記者石秀華／翻攝
警方告知張男他遇到典型愛情詐騙手法，敲醒張男的愛情夢。記者石秀華／翻攝
警方告知張男他遇到典型愛情詐騙手法，敲醒張男的愛情夢。記者石秀華／翻攝

詐騙 愛情

延伸閱讀

「他會不會是被詐騙？」 北巿警民合作助男避假客服圈套

無煙區靈位啟用 建置環保友善治喪環境

21歲男慘撞堆高機牙叉斷頸身亡　家人悲曝第一視角還原事發經過

裝甲564旅事故士兵搶救不治 蔡總統深感哀痛不捨

相關新聞

影／台中大里轎車暴衝撞機車 1被撞飛、1斷手

台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士首當其衝被撞飛...

影／台中大里轎車暴衝撞飛2機車騎士 1人搶救後傷重不治

台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，直接撞飛在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士、51...

南投仁愛鄉瑞岩部落下午起火 濃煙在山谷間直竄天際

南投縣仁愛鄉的瑞岩部落，下午14時35分發生一起火警，現場是木造鐵皮屋，據報火勢一起，濃煙直沖天際，消防局仁愛分隊接獲報...

淡江河驚見水流屍 死者無穿刺性傷口、死因待查

新北市淡水區中正路一段87巷15號旁淡水河道上（淡江大橋附近），今天下午4時35分，發現一具男性浮屍，警消獲報報員趕抵，...

蜘蛛盜偷遍雙北身背5條通緝 北市文山區落網入獄

張姓慣竊善暗巷潛入民宅，偷遍雙北，身背5條通緝，日前盯上台北市內湖區一間牛肉麵店，趁店家打烊時入室行竊得逞，警方介入後過...

女山友登樂山林道右腳脫臼 消防員輪流背下山送醫

昨天上午10點左右，苗栗縣消防局獲報，有一名女山友在樂山林道8.3公里處、仰天神木附近因右腳踝受傷，難以行走；指揮中心立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。