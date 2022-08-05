快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南傳工安意外！20噸吊車翻覆司機慘壓車內 當場沒呼吸心跳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

20噸的吊車司機被壓住，當場沒有呼吸心跳，業者調用大型吊車協助脫困。記者邵心杰／翻攝
20噸的吊車司機被壓住，當場沒有呼吸心跳，業者調用大型吊車協助脫困。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區大安街一工地現場，今天上午8時32分傳出20噸的吊車翻覆意外，司機被吊車壓住受困，台南市消防局據報後調派人車前往搶救，而司機被壓住，當場沒有呼吸心跳，業者正調用大型吊車協助脫困。

轄區台南市警三分局安南派出所據報後到場了解狀況，據調查現場為該吊車吊掛時翻覆，司機則被壓住，至於何以發生意外，警方正進一步釐清當中。

【中央社／台南5日電】

台南市安南區大安街今天發生一輛20公噸吊車翻覆，駕駛被壓住，已無生命跡象，消防及救護人員搶救中。

台南市政府消防局上午8時32分獲報，安南區大安街一輛20公噸吊車翻覆，駕駛被壓住受困，已無生命跡象。消防局派出安南、和緯分隊共5車11人趕往搶救。由於吊車又大又重，目前業者調用另輛大型吊車趕往現場困。

台南市安南區大安街一工地現場，今天上午8時32分傳出20噸的吊車翻覆意外，司機被吊車壓住受困，當場沒有呼吸心跳。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區大安街一工地現場，今天上午8時32分傳出20噸的吊車翻覆意外，司機被吊車壓住受困，當場沒有呼吸心跳。記者邵心杰／翻攝

台南

延伸閱讀

獨／吊車忘收吊架拉斷電桿砸爛休旅車 女駕駛逃過一劫

新竹球場糟如古巴？高虹安：營造商曾造成5死工安意外

桃園高鐵站前建案工安意外 工人15樓摔至3樓送醫不治

矽品彰化廠傳工安意外 載人堆高機從5樓墜落、駕駛命危

相關新聞

影／台中大里轎車暴衝撞機車 1被撞飛、1斷手

台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士首當其衝被撞飛...

影／台中大里轎車暴衝撞飛2機車騎士 1人搶救後傷重不治

台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，直接撞飛在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士、51...

南投仁愛鄉瑞岩部落下午起火 濃煙在山谷間直竄天際

南投縣仁愛鄉的瑞岩部落，下午14時35分發生一起火警，現場是木造鐵皮屋，據報火勢一起，濃煙直沖天際，消防局仁愛分隊接獲報...

淡江河驚見水流屍 死者無穿刺性傷口、死因待查

新北市淡水區中正路一段87巷15號旁淡水河道上（淡江大橋附近），今天下午4時35分，發現一具男性浮屍，警消獲報報員趕抵，...

蜘蛛盜偷遍雙北身背5條通緝 北市文山區落網入獄

張姓慣竊善暗巷潛入民宅，偷遍雙北，身背5條通緝，日前盯上台北市內湖區一間牛肉麵店，趁店家打烊時入室行竊得逞，警方介入後過...

女山友登樂山林道右腳脫臼 消防員輪流背下山送醫

昨天上午10點左右，苗栗縣消防局獲報，有一名女山友在樂山林道8.3公里處、仰天神木附近因右腳踝受傷，難以行走；指揮中心立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。