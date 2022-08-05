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台南傳工安意外！20噸吊車翻覆司機慘壓車內 當場沒呼吸心跳
台南市安南區大安街一工地現場，今天上午8時32分傳出20噸的吊車翻覆意外，司機被吊車壓住受困，台南市消防局據報後調派人車前往搶救，而司機被壓住，當場沒有呼吸心跳，業者正調用大型吊車協助脫困。
轄區台南市警三分局安南派出所據報後到場了解狀況，據調查現場為該吊車吊掛時翻覆，司機則被壓住，至於何以發生意外，警方正進一步釐清當中。
【中央社／台南5日電】
台南市安南區大安街今天發生一輛20公噸吊車翻覆，駕駛被壓住，已無生命跡象，消防及救護人員搶救中。
台南市政府消防局上午8時32分獲報，安南區大安街一輛20公噸吊車翻覆，駕駛被壓住受困，已無生命跡象。消防局派出安南、和緯分隊共5車11人趕往搶救。由於吊車又大又重，目前業者調用另輛大型吊車趕往現場困。
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