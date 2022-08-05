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台海軍演老婦急買1.25公斤黃金 原來「假檢警」又來亂
大陸解放軍在台海周邊軍演之際，70歲鄭姓老婦昨天拿著存摺至台灣銀行，向行員笑說要買些黃金在身旁備用，但她一開口要買1.25公斤、價值215萬多元，行員察覺不對，通知警察到場，老婦神秘向員警講說，所購買的黃金是要交給檢察官的，經了解又是「假檢警」詐騙，及時阻詐。
台南市警二分局海安所昨天下午2時許接獲台銀通報，有名可疑老婦購買黃金，警員陳昱志、陳尚謙趕至現場，發現老婦拿著存摺印章，直接要提款，購買1.25公斤的黃金條。經員警將她帶到一旁關心詢問，她才跟員警小聲說道：「黃金是要給檢察官的，不要封我財產」，還說等一下，檢察官會派警察來拿，員警直覺又是假檢警的詐騙手法，
鄭婦表示，對方以家中室內電話聯絡，並以其證件遭冒用涉及其他案件，恫嚇要凍結帳戶，讓她急忙跑到銀行要購買黃金以交付保證金。而她一開口就是要買1.25公斤，依照當日黃金每盎司1725美元價格計算、價值215萬多元。
員警向鄭婦解釋這是詐騙集團慣用伎倆，後續也將她帶回登記，並將她送返家中，並與其家人聯繫告知情況，避免她再遭詐騙。
市警二分局統計，今年迄今，已即時攔阻詐騙案件91件，成功守護民眾財產3500多萬元，提醒民眾各類不明電話來電，務必多份小心及戒心，提高警覺，如有任何問題可多利用165反詐騙專線及110諮詢。
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