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20歲男馬公山水沙灘溺水一度無呼吸 急救後恢復心跳
雲林縣20歲丁姓男子今下午2點50分許，到馬公市山水沙灘戲水，疑不熟悉海況溺水，經熱心的外籍人士救上岸後已無呼吸心跳，消防人員接手CPR後送醫，急救後恢復心跳，目前仍在加護病房觀察中，尚未脫險。
澎湖縣消防局表示，今下午2時51分接獲民眾報案，立即派遣澎南分隊消防車、救護車及救生艇共2車1艇5人前往搶救。
消防人車到場後，溺水的丁男已由現場外籍人士救上岸際，並實施CPR，附近山水里長也攜帶AED到場協助急救。
救護人員抵達時，丁男已無呼吸心跳，由救護人員接手實施CPR、AED（電擊2次）及正壓輔助呼吸等初步急救處置，隨後搬運上救護車。
丁男送醫途中持續按壓心跳，下午3時18分送抵三軍總醫院澎湖分院急救，所幸經不間斷CPR搶救，丁送醫後恢復心跳，目前仍在加護病房觀察中。
消防局表示，丁男與友人於山水沙灘海域戲水，並未穿著救生衣，溺水原因由警察局及岸巡單位派員進行後續調查中。
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