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快速道路排隊等下匝道 後方貨櫃車追撞毀5車傷3人
余姓男子今天駕駛貨櫃車行駛萬瑞快速道路，在連接中山高匝道路段，未留意前方塞車，撞擊蘇男駕駛的白色轎車後，又推撞前方4輛汽車，造成蘇男和同車乘客受傷送醫。警方對6名駕駛人實施酒測，均非酒後駕車，事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午5點28分接獲報案，台62線萬瑞快速道路西向6.4公里，出隧道後大華交流道前發生車禍。消防人員到場，發現3人受傷，將2名傷者送醫，另1人傷勢輕微，婉拒消防人員送醫。
據了解，車禍發生時間正值下班交通尖峰時段，萬瑞快速道路西行很多車輛，要經大華交流道接中山高，導致車流從匝道一路回堵到萬瑞快速道路。
60多歲蘇男駕駛貨櫃車行經事故地點時，疑未注意車前狀況，未察覺車流回堵出現車陣，撞上停止狀態，由30多歲蘇男駕駛的轎車，蘇車前方的4輛汽車也受波及。
車禍發生後，讓萬瑞快速道路交通雪上加霜。基隆市警局交通隊警員到場測繪、照相，並協助排除事故車輛，到晚上6點50分恢復正常交通。
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