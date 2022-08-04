影／台中天雨砂石車翻覆 駕駛送醫不治

台中市烏日區太明路、成豐巷口今天下午發生砂石車翻覆意外，消防隊員到場發現，駕駛已無呼吸、心跳，送醫搶救。警方說明，現場天雨，整輛砂石車翻覆卡在路旁排水溝。醫院表示，50歲賴姓駕駛經搶救仍不治，由於身上沒有明顯外傷，死因需由法醫相驗。

台中市消防局表示，16時34分獲報，烏日區太明路、成豐巷發生車禍，派遣溪湳分隊，出動消防車輛2輛，救護車1輛，人員共6人，由溪湳分隊小隊長葉志學帶隊前往搶救。

警方、消防隊到場發現，現場天雨，整輛砂石車的右側車輪已掉進大排水溝，向右翻覆約45度，賴姓駕駛已無生命徵象，立即將他送往亞洲大學附屬醫院急救。