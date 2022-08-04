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影／台中天雨砂石車翻覆 駕駛送醫不治

聯合報／ 記者趙容萱黃寅／台中即時報導

台中市烏日區太明路、成豐巷口今天下午發生砂石車翻覆意外，消防隊員到場發現，駕駛已無呼吸、心跳，送醫搶救。警方說明，現場天雨，整輛砂石車翻覆卡在路旁排水溝。醫院表示，50歲賴姓駕駛經搶救仍不治，由於身上沒有明顯外傷，死因需由法醫相驗。

台中市消防局表示，16時34分獲報，烏日區太明路、成豐巷發生車禍，派遣溪湳分隊，出動消防車輛2輛，救護車1輛，人員共6人，由溪湳分隊小隊長葉志學帶隊前往搶救。

警方、消防隊到場發現，現場天雨，整輛砂石車的右側車輪已掉進大排水溝，向右翻覆約45度，賴姓駕駛已無生命徵象，立即將他送往亞洲大學附屬醫院急救。

亞大醫院表示，賴姓駕駛到院時沒有呼吸心跳，急救30分鐘後仍不幸宣告無效，在晚間6時15分宣告無效，由於駕駛身上因沒有明顯外傷，死因不明，需由法醫相驗。

台中市烏日區今天下午發生砂石車翻覆意外，50歲賴姓駕駛送醫急救仍因傷重不治。圖／讀者提供
台中市烏日區今天下午發生砂石車翻覆意外，50歲賴姓駕駛送醫急救仍因傷重不治。圖／讀者提供
台中市烏日區今天下午發生砂石車翻覆意外，50歲賴姓駕駛送醫急救仍因傷重不治。圖／讀者提供
台中市烏日區今天下午發生砂石車翻覆意外，50歲賴姓駕駛送醫急救仍因傷重不治。圖／讀者提供
台中市烏日區今天下午發生砂石車翻覆意外，50歲賴姓駕駛送醫急救仍因傷重不治。影／讀者提供
台中市烏日區今天下午發生砂石車翻覆意外，50歲賴姓駕駛送醫急救仍因傷重不治。影／讀者提供

砂石 救護車 台中市

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