台中5歲女童墜樓 母崩潰衝回社區哭喊：女兒掉下來

台中市5歲蔡姓女童今天下午從住處大樓的13樓陽台墜落，經送醫後不治身亡，據查，當時屋內還有女童17歲、15歲的哥哥、姊姊在家午睡，研判可能女童貪玩爬上陽台失足，而女童父母當時都在外工作，女童母親接到警方通知時，衝回社區，情緒崩潰向鄰居哭喊「女兒掉下來」，讓人鼻酸。

據查，女童的蔡姓父親是工人，經濟狀況不很充裕，案發時女童的父母都在外面，僅有女童的17歲哥哥、15歲的姊姊在家陪伴，女童父親已接獲第六警分局西屯所的通知，到派出所接受警詢，經初步了解，蔡家因經濟狀況不很餘裕，加有兒子、女兒也都就是國中、高中學齡，就沒有將年幼的小女兒，另外聘請保母照料，沒想到發生意外。

據查，女童的母親接到警方通知電話時，哭著趕回社區，還情緒崩潰跟鄰居哭喊「女兒掉下來了」，讓人鼻酸，有鄰居透露，女童的母親沒有與丈夫、子女同住，女童一家是承租在該處，過去女童有爬窗到別人家的狀況。