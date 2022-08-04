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爸媽工作外出不在家 台中5歲女童從13樓墜落身亡
台中市西屯區至善路的一棟大樓，今天下午2時許傳出墜樓案件，5歲女童因不明原因，從大樓13樓陽台墜落，當時屋內僅有女童尚未成年的哥哥、姊姊，當時女童家長外出工作，是否有違反兒少保護法，將待檢警後續調查釐清，全案已報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局在今天下午2時許獲報，西屯區至善路一棟大樓有墜樓案件，黎明消防分隊救護車到場時，女童已無生命跡象，送往中港澄清醫院急救後，仍宣告不治。
第六警分局獲報到場調查，發現案發時，女童的17歲哥哥、15歲姊姊在午睡，女童疑從13樓陽台墜落，當時父母不在家，外出工作，全案已報請檢察官相驗，釐清案發經過與原因。
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