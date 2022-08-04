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鼻酸！6歲女童、7歲男童凌晨賣東西貼補家用 警急關切

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今凌晨4時許，桃園龍潭中興路旁超商有2名6、7歲兒童在兜售小飾品，警方巡邏發現上前關心，發現2童暑假暫住親戚家，趁62歲的曾姓外婆熟睡拿著母親平日販售的商品上街，警方得知後開車繞了近1小時終於平安回家。

龍潭警分局中興派出所員警巡邏發現，2童在路邊販售商品，不過卻忘記回家的路，警方趕緊將2人帶上車尋回家的路；經了解，7歲的何姓男童及6歲的張姓女童，原居住在新竹縣尖石鄉，因父親過世，母親為了到龍潭的醫院照顧另一名小孩，就近搬到龍潭親戚家暫住，而兄妹倆趁著外婆熟睡之際，天真拿著母親平時販賣的小飾品，跑到附近超商前販售，想要幫母親賺錢。

不過2童忘記住所，警方帶2童慢慢繞，歷經1小時後終於返家，將2童交給外婆平安到家；曾婦表示，之前中風後造成行動不便，女婿又英年早逝，女兒平時都是在網路上販售女性小飾品，靠著微薄收入獨自撫養3個小孩，近日因須留在醫院照顧另1名小孩，晚上無法在家中照料，幸好2童無礙。

中興派出所副所長曹培翔得知後，立即前往關懷該弱勢家庭，日後會隨時前往該戶慰問關心，並告知曾婦如有需要濟助處可隨時致電派出所，另會通知地方善心人士協助。

警方發現2童，協助將東西搬上警車送2人回家。圖／龍潭警分局提供
警方發現2童，協助將東西搬上警車送2人回家。圖／龍潭警分局提供
警方進屋告知外婆將2童平安送回家並告知有需要協助都能致電到派出所。圖／龍潭警分局提供
警方進屋告知外婆將2童平安送回家並告知有需要協助都能致電到派出所。圖／龍潭警分局提供

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