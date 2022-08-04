「回校看看」花蓮男疑酒後攜刀翻牆入校園 遭警送辦

花蓮縣新城國中發生一名男子疑似攜刀翻牆進入，被人發現後還一度亮刀，引起校園緊張，幸好正值暑假，校園裡沒有學生，警方火速找到嫌犯，依法函辦。

新城警分局北埔派出所副所長林萬德表示，1日下午4時許接獲民眾報案，指有一名中年男子翻牆進入新城國中，並疑似攜帶刀械。警方獲報後趕到現場，在校園內外四處巡視，但該名男子已不知去向。

經聯絡當時在校園內施工的報案人，稱約在下午3時50分，看見一名男子從操場方向進入穿堂，覺得奇怪立即大聲喝止，對方卻與他起口角，還疑似亮刀，隨後就快速從穿堂走到大門口後離開。

警方調閱監視器，發現是一名50歲的吳姓男子，當時上身衣著不整，穿著長褲和拖鞋，拿著一個手提袋，已請他到案說明，吳男坦言帶刀，但說只是酒後想回校看看。

校方表示，學校全日為管制時段，禁止一般民眾進入，只是因有PU跑道鋪設和氣密窗施作工程，近日有工人在校園施工，而最近是暑假，沒有學生到校。校園安全部分，平常下課後會有值夜人員，鐵捲門也會降下，會再加強安全維護。

警方表示，已通知吳姓嫌犯到案說明，並依無故侵入罪函送花蓮地檢署偵辦。