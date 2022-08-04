聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南鹽水茶行鐵門凌晨遭砸撞 警鎖定2車7嫌追查
台南市鹽水區某茶行鐵門，今天凌晨4點遭不明人士分持棍棒毀損店面，一度還開車衝撞凹陷，警方追查，共有7嫌分別開著2輛轎車犯案，過程無人受傷，檢警已鎖定特定對象，犯案原因待釐清。
警方是在今凌晨4時許接獲報案稱，鹽水區南門路某茶行，遭不明人士駕駛2部自小客車，分持棍棒毀損店面及路旁車輛，前後約7、8分鐘，隨後疾駛離去。
新營警分局接獲報案後，立即由偵查隊、鹽水分駐所派員前往調查及調閱周邊監視器，已掌握涉案車輛共7人涉案，根據監視器畫面，7人下車分別持棍棒猛砸鐵門，其中一輛車一度衝撞鐵門有明顯凹痕。
並與刑事警察大隊共組專案小組，根據車牌掌握涉案7人在，有地緣關係，來自新營、嘉義縣周遭鄉鎮，持續追查當事人下落。全案報請台南地檢署指揮偵辦中。
據悉，茶行老闆無奈向警方說，近日與人無結緣也無財務糾紛，對於遭砸原因不解，警方表示，全案仍待深入釐清原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言