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台南鹽水茶行鐵門凌晨遭砸撞 警鎖定2車7嫌追查

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市鹽水區某茶行鐵門，今天凌晨4點遭不明人士分持棍棒毀損店面，一度還開車衝撞凹陷，警方追查，共有7嫌分別開著2輛轎車犯案，過程無人受傷，檢警已鎖定特定對象，犯案原因待釐清。

警方是在今凌晨4時許接獲報案稱，鹽水區南門路某茶行，遭不明人士駕駛2部自小客車，分持棍棒毀損店面及路旁車輛，前後約7、8分鐘，隨後疾駛離去。

新營警分局接獲報案後，立即由偵查隊、鹽水分駐所派員前往調查及調閱周邊監視器，已掌握涉案車輛共7人涉案，根據監視器畫面，7人下車分別持棍棒猛砸鐵門，其中一輛車一度衝撞鐵門有明顯凹痕。

並與刑事警察大隊共組專案小組，根據車牌掌握涉案7人在，有地緣關係，來自新營、嘉義縣周遭鄉鎮，持續追查當事人下落。全案報請台南地檢署指揮偵辦中。

據悉，茶行老闆無奈向警方說，近日與人無結緣也無財務糾紛，對於遭砸原因不解，警方表示，全案仍待深入釐清原因。

台南鹽水某茶行鐵門，今凌晨遭砸撞 ，警鎖定2車7嫌追查中。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水某茶行鐵門，今凌晨遭砸撞 ，警鎖定2車7嫌追查中。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水某茶行鐵門，今凌晨遭砸撞 ，警鎖定2車7嫌追查中。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水某茶行鐵門，今凌晨遭砸撞 ，警鎖定2車7嫌追查中。記者謝進盛／翻攝

監視器 台南 警察

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