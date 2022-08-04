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影／街友失控重摔暴踹虐死戶外寵物兔 警鎖定身分
一段路人虐兔影片昨在網路發酵，片中男子將民眾飼養在戶外寵物兔抓出籠，不但將牠重摔在地，還數度猛踹牠撞牆致死，引發網友公憤；轄區桃園警分局指出，已鎖定涉案人士並通報動保處，誓盡速查緝到案。
「台灣愛兔協會」臉書粉專作分享來自「爆料公社」影片，片中男子將路邊寵物兔抓出籠中，重摔在地，先狠踹一腳令牠撞牆、拿路邊花盆用力砸下，再連踹3腳，直到住戶察覺有異開門察看，但事後兔子已死亡。
貼文宣稱，事發地點位在桃園市桃園區，嫌犯是本月1日晚間10時許作案。留言區網友人神共憤，紛斥「好心痛」、「人渣」、「下地獄」，也有人質疑飼主將寵物放在屋外「也有責任」。
桃園分局稍早證實，大樹派出所接獲報案稱有不明男子傷害寵物，已立即通報市府動保處派員到場暸解，經積極調閱監視器後也鎖定男子特徵，將盡速將他查緝到案，全案朝毀損罪偵辦中。
據了解，涉案男子平時居無定所，附近地區居民都不陌生，但作案動機為何仍有待警方釐清。
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