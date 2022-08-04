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保時捷撞國道工程車 車毀人送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天上午國道1號南下267公里處發生一起轎車疑未注意車前狀況，追撞國道工程車事故，轎車車頭全毀，駕駛送醫，有路過民眾拍到車禍畫面指出肇事車輛是保時捷跑車。中古車商指出，這輛車保時捷新車價524萬元以上，從照片看撞擊十分嚴重，他個人不建議送修，認為直接報銷。

國道警方表示，上午8時許在國道1號南向267公里處，有輛租賃小客車由年約31歲顏男駕駛，疑似因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道正進行移動性撿拾掉落物之工務段緩撞車及小貨車而肇事。

警方表示，本件事故1人受傷，沒有生命危險，已送嘉義長庚醫院救治。

中古車商吳育才表示，這輛車是2020年中以後的保時捷新車Porsche Panamera V6，新車價至少524萬元，看照片整個車頭撞毀，已傷及車子的主樑，而且引擎也損壞，建議直接報銷。

吳育才表示，即使保全險，保險公司仍只有承保一定限度，不可能全額賠償，肇事者將面臨對租賃業者高額的賠償金。

國道1號南向267公里處，疑黑色保時捷跑車追撞工程車。記者李宗祐／翻攝
國道1號南向267公里處，疑黑色保時捷跑車追撞工程車。記者李宗祐／翻攝

國道 保時捷

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