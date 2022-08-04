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2男為攔阻偷飲料賊 街頭互毆都被送辦
台北市徐姓、林姓男子，在超商見到陳姓男子偷竊飲料，徐、林2人跟著陳男，要將他攔阻報警，卻起了口角，在路上互毆；轄區警方萬華分局獲報後，3人都已離去，警方通知3人到案後，雙方互不提出告訴，警方仍依社會秩序維護法裁罰，陳另以竊盜罪嫌送辦。
警方調查，徐男（45歲）、林男（44歲）前天下午3點多時，在西園路上的某間超商，發現陳男（47歲）在超商內疑似偷了飲料，徐男2人便跟隨陳男，要將他帶回竊盜案發地及報警。
沒想到，徐、林2人與陳男在路上發生爭吵，雙方進而互毆成傷，萬華警分局龍山派出所接獲民眾報案趕到現場時，3人都已離開現場。
警方後續調閱監視器影像，通知徐男、林男、陳男到案說明，雖然雙方都不提出傷害告訴，但警方仍依社會秩序維護法偵辦，陳男因涉及竊盜案件，另以竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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