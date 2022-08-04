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影／被男友劈腿長髮女崩潰喝爛醉 清秀女警成心靈導師
台中市吳姓妙齡女因遭男友劈腿，醉倒在北區一處公車站牌，二分局女警鄭惠婷等人獲報到場，吳女情緒崩潰、披頭散髮向女警哭訴，女警當場化身為心靈導師，除了幫吳女整理儀容之外，還勸說「下一個會更好」鼓勵，讓吳女平靜下來，護送返家。
第二警分局立人所女警鄭惠婷、實習生陳孝薰在上月31日凌晨1時許獲報，吳姓女子（24歲）醉倒在北區文心路四段一處公車站牌，需要警方協助，兩警到場時，聞到吳女渾身酒氣、披頭散髮、精神狀況不佳。
女警喚醒吳女，確認身分，更貼心地幫吳女梳攏頭髮，整理儀容，吳女接收到女警善意關懷，忽然悲從中來，哭訴自己遭男友劈腿心如刀割。
女警與吳女年紀相仿，見狀於心不忍，立即化身心靈導師，輕拍吳女肩膀，好言安撫，更直說是那位男友沒眼光，「下一個會更好」，吳女意識自己失態，掩面直呼「好丟臉」。
女警確認吳女身體沒有不適，但擔心吳女一人獨自在街頭，因此攙扶吳女坐上警車護送返家，也對自己失態行徑，向警方致歉。
第二警分局呼籲，生活若遇不如意，應向親友傾吐，尋求協助，或透過正當、健康方式紓壓，借酒澆愁，飲酒過量，傷心又傷身，也請民眾發需要幫助的人，主動伸出援手幫忙，通知警方協助，避免發生意外。
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