「大桶ㄟ用卡久」 離職司機自備20公升大桶偷油被送辦

台南市安南區某公司上月底內部清查，發現貯存柴油短少遭竊，台南市警三分局據報後調閱監視器，發現疑為2年前離職42歲方姓男子，竟自行攜帶20公升空桶入內行竊，2日循線查緝到案，方離職後仍從事貨運司機，歪腦筋動到老東家身上，警方依涉竊盜罪嫌將他函送法辦。

市警三分局安中派出所上月25日10時許據報，黃姓男子表示公司內部清查時，發現柴油消耗過快有短少情形，疑似遭竊。經警趕至現場勘查並調閱監視器，發現囂張竊賊上月19日2時竟自行攜帶20公升空桶，進入公司行竊，裝滿柴油後才滿足離去。

正當員警苦思該名竊嫌如何得知柴油擺放位置，公司人員看著監視器畫面，便馬上認出方嫌為2年前離職員工，立即鎖定竊嫌住處，本月2日一舉將他查緝到案。