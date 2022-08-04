快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「大桶ㄟ用卡久」 離職司機自備20公升大桶偷油被送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區某公司上月底內部清查，發現貯存柴油短少遭竊，台南市警三分局據報後調閱監視器，發現疑為2年前離職42歲方姓男子，竟自行攜帶20公升空桶入內行竊，2日循線查緝到案，方離職後仍從事貨運司機，歪腦筋動到老東家身上，警方依涉竊盜罪嫌將他函送法辦。

市警三分局安中派出所上月25日10時許據報，黃姓男子表示公司內部清查時，發現柴油消耗過快有短少情形，疑似遭竊。經警趕至現場勘查並調閱監視器，發現囂張竊賊上月19日2時竟自行攜帶20公升空桶，進入公司行竊，裝滿柴油後才滿足離去。

正當員警苦思該名竊嫌如何得知柴油擺放位置，公司人員看著監視器畫面，便馬上認出方嫌為2年前離職員工，立即鎖定竊嫌住處，本月2日一舉將他查緝到案。

據調查，方男原任司機，離職後仍從事運輸業，竊來的柴油約80公升、市值約2200元。當警方找上門，他表示，行竊後均自用加油，且早已使用完畢。警方指出，全案依竊盜案函請台南地檢署偵辦。

台南某公司上月底內部清查，發現貯存柴油短少遭竊，市警三分局據報後調閱監視器，發現疑為2年前離職42歲方姓男子所為。記者邵心杰／翻攝
台南某公司上月底內部清查，發現貯存柴油短少遭竊，市警三分局據報後調閱監視器，發現疑為2年前離職42歲方姓男子所為。記者邵心杰／翻攝
正當員警苦思該名竊嫌如何得知柴油擺放位置，公司人員看著監視器畫面，便馬上認出方嫌為2年前離職員工。記者邵心杰／翻攝
正當員警苦思該名竊嫌如何得知柴油擺放位置，公司人員看著監視器畫面，便馬上認出方嫌為2年前離職員工。記者邵心杰／翻攝
據調查，42歲方姓男子自行攜帶20公升空桶入內行竊，行竊後均自用加油，且早已使用完畢。記者邵心杰／翻攝
據調查，42歲方姓男子自行攜帶20公升空桶入內行竊，行竊後均自用加油，且早已使用完畢。記者邵心杰／翻攝
方男原任該公司司機，離職後仍從事運輸業，自行攜帶20公升空桶入內行竊，竊來的柴油約80公升。記者邵心杰／翻攝
方男原任該公司司機，離職後仍從事運輸業，自行攜帶20公升空桶入內行竊，竊來的柴油約80公升。記者邵心杰／翻攝

延伸閱讀

天亮醫療否認捐款台獨機構 盼外界了解事實真相

台64快速道路3車擦撞 油罐車載運3千公升柴油外溢

離職沒退工作群組小心被告？ 退群黃金時機調查出爐

離職一個月後被前公司告知「補繳特休錢」 網建議：叫他提告

相關新聞

車陣等候出匝道貨櫃車突撞前方車 萬瑞快速道路追撞事故毀5車、傷2人

萬瑞快速道路西向6.4公里路段，當成排車輛依序要經匝道接中山高時，一輛貨櫃車司機疑未注意車前狀況，猛烈撞擊前方白色轎車，...

台中5歲女童墜樓 母崩潰衝回社區哭喊：女兒掉下來

台中市5歲蔡姓女童今天下午從住處大樓的13樓陽台墜落，經送醫後不治身亡，據查，當時屋內還有女童17歲、15歲的哥哥、姊姊...

鼻酸！6歲女童、7歲男童凌晨賣東西貼補家用 警急關切

今凌晨4時許，桃園龍潭中興路旁超商有2名6、7歲兒童在兜售小飾品，警方巡邏發現上前關心，發現2童暑假暫住親戚家，趁62歲...

爸媽工作外出不在家 台中5歲女童從13樓墜落身亡

台中市西屯區至善路的一棟大樓，今天下午2時許傳出墜樓案件，5歲女童因不明原因，從大樓13樓陽台墜落，當時屋內僅有女童尚未...

豪雨行車視線不佳 國1雲林段2車擦撞、小貨車翻覆4傷

國道一號雲林系統至大林段南下245公里處，今天下午4時許發生一起小貨車與自小客車擦撞事故，小貨車撞擊後車頭往前翻並停在內車道上，自小客車則...

台64線8.3K貨櫃車自撞護欄 車流回堵1.6公里

今天下午3時23分，一輛貨櫃車行經新北市台64線往八里方向8.3公里處，不慎自撞護欄，導致整輛車橫躺2個車道。警消獲報派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。