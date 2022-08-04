聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸軍演 警政署通令各地警方加強巡視重要基礎設施
大陸今天起在台海四周海域軍演，警政署今天中午通令各地警方，加強巡視重要基礎設施，包括電信和電力等單位，台中市一名警分局長剛吃完午餐，立即趕到轄區重要設施巡視，並了解各單位情形。
大陸軍演讓許多人擔心，警政署今天通令各縣市警局，加強轄區重要基礎設施安全狀況，包括電信和電力與科學園區，台中市一名警分局長今天中午立即搭車到轄區巡視，包括中華電信與中科園區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言