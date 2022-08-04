大陸軍演 警政署通令各地警方加強巡視重要基礎設施

大陸今天起在台海四周海域軍演，警政署今天中午通令各地警方，加強巡視重要基礎設施，包括電信和電力等單位，台中市一名警分局長剛吃完午餐，立即趕到轄區重要設施巡視，並了解各單位情形。

大陸軍演讓許多人擔心，警政署今天通令各縣市警局，加強轄區重要基礎設施安全狀況，包括電信和電力與科學園區，台中市一名警分局長今天中午立即搭車到轄區巡視，包括中華電信與中科園區。