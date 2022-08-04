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輾到消防水帶摔斷鎖骨 母女向台中消防局求償102萬被駁
台中林姓婦人一早騎車要去田裡工作，途中遇消防車執行工廠火警救援勤務，她繞過水箱車卻輾到地上水帶接頭摔斷鎖骨，連同照顧費、精神撫慰等和女兒一共向台中市消防局求償102萬元；法院審酌，林逆向超車違規在先，消防布線救災也無過失，認定林求償無據予以駁回，可上訴。
林主張，她去年9月21日騎車要去田裡工作，途中因消防水箱車佔據道路、水帶覆蓋路中央，她從後繞過卻不小心輾到地上的水帶接頭，導致摔車鎖骨骨折；林認為，現場火勢早已摸滅且水源充足，水箱車應在火災現場待命即可，無部署水帶在該處必要。
林指出，火災現場在永豐路253號，其半徑200公尺內也僅有永豐路有23座消防栓，足夠供應當時消防局出動10輛水車，沒有必要部署到她摔車的永成路上，認為現場指揮官怠於職務害她受傷，依醫藥、看護及精神損失，連同女兒照顧費等，林及女兒一共對消防局求償102萬多元。
台中消防局抗辯稱，當天早上5點半因工廠火警由國光分隊到場支援，6點12分受指示至永成路佔據水源、水帶布線，並作為中繼供應送水，也是為確保水源供應無虞，不能以事後未發生水源短缺，就認定現場救災無佔據水源必要。
消防局也說，當下有以警示燈告知用路人正在執行救災任務，民眾也應注意不得駛過正在救火時用的水帶，當時消防員是沿雙黃線實做單側部署水帶，並非橫跨道路。
法院查，林婦當時見到前方水箱車，竟貿然逆向騎到對向車道，通過水箱車後又違規跨越雙黃線回原車道，並駛過救火時放在路面上的水帶，已經違反道路交通管理處罰條例。
法院也根據當時火場情形、消防火災搶救報告書等，認定水箱車、水帶布線並無不當，因此消防有應注意而未注意的過失，認定林及其女兒求償無依據予以駁回。
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