快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輾到消防水帶摔斷鎖骨 母女向台中消防局求償102萬被駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓婦人一早騎車要去田裡工作，途中遇消防車執行工廠火警救援勤務，她繞過水箱車卻輾到地上水帶接頭摔斷鎖骨，連同照顧費、精神撫慰等和女兒一共向台中市消防局求償102萬元；法院審酌，林逆向超車違規在先，消防布線救災也無過失，認定林求償無據予以駁回，可上訴。

林主張，她去年9月21日騎車要去田裡工作，途中因消防水箱車佔據道路、水帶覆蓋路中央，她從後繞過卻不小心輾到地上的水帶接頭，導致摔車鎖骨骨折；林認為，現場火勢早已摸滅且水源充足，水箱車應在火災現場待命即可，無部署水帶在該處必要。

林指出，火災現場在永豐路253號，其半徑200公尺內也僅有永豐路有23座消防栓，足夠供應當時消防局出動10輛水車，沒有必要部署到她摔車的永成路上，認為現場指揮官怠於職務害她受傷，依醫藥、看護及精神損失，連同女兒照顧費等，林及女兒一共對消防局求償102萬多元。

台中消防局抗辯稱，當天早上5點半因工廠火警由國光分隊到場支援，6點12分受指示至永成路佔據水源、水帶布線，並作為中繼供應送水，也是為確保水源供應無虞，不能以事後未發生水源短缺，就認定現場救災無佔據水源必要。

消防局也說，當下有以警示燈告知用路人正在執行救災任務，民眾也應注意不得駛過正在救火時用的水帶，當時消防員是沿雙黃線實做單側部署水帶，並非橫跨道路。

法院查，林婦當時見到前方水箱車，竟貿然逆向騎到對向車道，通過水箱車後又違規跨越雙黃線回原車道，並駛過救火時放在路面上的水帶，已經違反道路交通管理處罰條例。

法院也根據當時火場情形、消防火災搶救報告書等，認定水箱車、水帶布線並無不當，因此消防有應注意而未注意的過失，認定林及其女兒求償無依據予以駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

延伸閱讀

水泥槽車火燒車 駕駛驚險停路旁消防隊員撲滅

北巿旅館凌晨火災 派出所員警就近帶回旅客安撫泡茶

救災即戰力！ 台南小英戰袍廠商「企業義消」今成軍

高雄新建大樓工地暗夜起火 工務局勒令停工並開罰9萬

相關新聞

車陣等候出匝道貨櫃車突撞前方車 萬瑞快速道路追撞事故毀5車、傷2人

萬瑞快速道路西向6.4公里路段，當成排車輛依序要經匝道接中山高時，一輛貨櫃車司機疑未注意車前狀況，猛烈撞擊前方白色轎車，...

台中5歲女童墜樓 母崩潰衝回社區哭喊：女兒掉下來

台中市5歲蔡姓女童今天下午從住處大樓的13樓陽台墜落，經送醫後不治身亡，據查，當時屋內還有女童17歲、15歲的哥哥、姊姊...

鼻酸！6歲女童、7歲男童凌晨賣東西貼補家用 警急關切

今凌晨4時許，桃園龍潭中興路旁超商有2名6、7歲兒童在兜售小飾品，警方巡邏發現上前關心，發現2童暑假暫住親戚家，趁62歲...

爸媽工作外出不在家 台中5歲女童從13樓墜落身亡

台中市西屯區至善路的一棟大樓，今天下午2時許傳出墜樓案件，5歲女童因不明原因，從大樓13樓陽台墜落，當時屋內僅有女童尚未...

豪雨行車視線不佳 國1雲林段2車擦撞、小貨車翻覆4傷

國道一號雲林系統至大林段南下245公里處，今天下午4時許發生一起小貨車與自小客車擦撞事故，小貨車撞擊後車頭往前翻並停在內車道上，自小客車則...

台64線8.3K貨櫃車自撞護欄 車流回堵1.6公里

今天下午3時23分，一輛貨櫃車行經新北市台64線往八里方向8.3公里處，不慎自撞護欄，導致整輛車橫躺2個車道。警消獲報派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。