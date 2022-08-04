快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／2屁孩不爽被管束 嗆警「釘孤枝」挨噴辣椒水

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警分局7月28日上周四凌晨在正義北路一間KTV臨檢，赫見其中一包廂內有兩名少年深夜未歸，正準備帶回兩人返回保護管束時。孰料，其中一名少年竟向警嗆聲「你要怎樣，釘孤枝」，警立即施以辣椒水控制，隨後通知家屬到派出所領回。

據了解，兩名15、16歲少年上周三與友人到新北市三重區某間KTV唱歌，直到翌日凌晨2時55分左右，兩人都還沒離去。轄區三重警分局三重派出所員警到場臨檢，赫見包廂內十多人竟有兩名未成少逗留、喝酒，正準備帶回兩少返回派出所保護管束。

孰料，其中1名15歲少年，竟盛著酒意向警推擠，無視一旁友人勸阻，還不斷咆哮嗆警「怎樣、你想怎樣」、「出來釘孤枝啊」，警員為避免波及現場其他人，立即對嗆聲少年噴灑辣椒水就地壓制，帶回派出所，隨後通知兩少家長到派出所領回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方帶回嗆聲少年返回派出所保護管束。記者曾伯愷／翻攝
警方帶回嗆聲少年返回派出所保護管束。記者曾伯愷／翻攝
警方帶回嗆聲少年返回派出所保護管束。記者曾伯愷／翻攝
警方帶回嗆聲少年返回派出所保護管束。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

影／討債不成怒噴辣椒水反遭圍毆 新北大馬路上4打2

黃金獵犬陪唱KTV偷舔酒瓶「醉成爛泥」一路被扛回家眼神超茫

中警周末大臨檢動員627警力 逮4通緝犯抓12名酒駕送辦

高雄酒店妹排排站迎警局長臨檢處女秀 4小時勤務成果佳

相關新聞

車陣等候出匝道貨櫃車突撞前方車 萬瑞快速道路追撞事故毀5車、傷2人

萬瑞快速道路西向6.4公里路段，當成排車輛依序要經匝道接中山高時，一輛貨櫃車司機疑未注意車前狀況，猛烈撞擊前方白色轎車，...

台中5歲女童墜樓 母崩潰衝回社區哭喊：女兒掉下來

台中市5歲蔡姓女童今天下午從住處大樓的13樓陽台墜落，經送醫後不治身亡，據查，當時屋內還有女童17歲、15歲的哥哥、姊姊...

鼻酸！6歲女童、7歲男童凌晨賣東西貼補家用 警急關切

今凌晨4時許，桃園龍潭中興路旁超商有2名6、7歲兒童在兜售小飾品，警方巡邏發現上前關心，發現2童暑假暫住親戚家，趁62歲...

爸媽工作外出不在家 台中5歲女童從13樓墜落身亡

台中市西屯區至善路的一棟大樓，今天下午2時許傳出墜樓案件，5歲女童因不明原因，從大樓13樓陽台墜落，當時屋內僅有女童尚未...

豪雨行車視線不佳 國1雲林段2車擦撞、小貨車翻覆4傷

國道一號雲林系統至大林段南下245公里處，今天下午4時許發生一起小貨車與自小客車擦撞事故，小貨車撞擊後車頭往前翻並停在內車道上，自小客車則...

台64線8.3K貨櫃車自撞護欄 車流回堵1.6公里

今天下午3時23分，一輛貨櫃車行經新北市台64線往八里方向8.3公里處，不慎自撞護欄，導致整輛車橫躺2個車道。警消獲報派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。