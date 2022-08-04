影／2屁孩不爽被管束 嗆警「釘孤枝」挨噴辣椒水

新北市三重警分局7月28日上周四凌晨在正義北路一間KTV臨檢，赫見其中一包廂內有兩名少年深夜未歸，正準備帶回兩人返回保護管束時。孰料，其中一名少年竟向警嗆聲「你要怎樣，釘孤枝」，警立即施以辣椒水控制，隨後通知家屬到派出所領回。

據了解，兩名15、16歲少年上周三與友人到新北市三重區某間KTV唱歌，直到翌日凌晨2時55分左右，兩人都還沒離去。轄區三重警分局三重派出所員警到場臨檢，赫見包廂內十多人竟有兩名未成少逗留、喝酒，正準備帶回兩少返回派出所保護管束。

孰料，其中1名15歲少年，竟盛著酒意向警推擠，無視一旁友人勸阻，還不斷咆哮嗆警「怎樣、你想怎樣」、「出來釘孤枝啊」，警員為避免波及現場其他人，立即對嗆聲少年噴灑辣椒水就地壓制，帶回派出所，隨後通知兩少家長到派出所領回。