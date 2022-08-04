快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水泥槽車火燒車 駕駛驚險停路旁消防隊員撲滅

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛水泥槽車今天行駛西濱快速道路時，駕駛發現後車輪疑「咬死」故障，緊急開下匝道停路邊，車後方隨即起火，駕駛逃生，消防隊員緊急滅火，幸未引起爆炸，起火原因由消防局調查中。

台中市清水警分局調查，一輛水泥槽車今天上午10點多行經西濱快速道路時，謝姓駕駛發現疑似後車輪故障，他開下匝道，車停梧棲區台灣大道9段旁，消防隊到場搶救，並拉起封鎖線，待消防局火調人員調查起火原因。

水泥槽車後方起火，幸未延燒到車身槽內，但拖車已無法使用，現場無人員傷亡，清水警分局員警在場交通管制。

台中市消防局派遣第四大隊、梧棲、清水及沙鹿分隊，出動消防車輛9輛、救護車1輛，人員共26人前往搶救，消防隊員回報現場是水泥槽車後輪起火燃燒，槽內無裝載水泥，未波及槽體。

一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／台中市消防局提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／台中市消防局提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／民眾提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／民眾提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／台中市消防局提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／台中市消防局提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／民眾提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／民眾提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／民眾提供
一輛水泥槽車今天行經台中市梧棲區後輪起火，車停台灣大道，消防隊員滅火。圖／民眾提供

延伸閱讀

4天2滅火器「自爆」 底部鏽蝕同批號、消防局令全面檢視

國1北上物流貨櫃車火燒車 封閉2線滅火一度塞車

台南男子戒指卡住逾10天求助 消防隊員用這招解鎖

林志穎特斯拉火燒車之鑑　彰化買滅火毯因應電動車火警

相關新聞

車陣等候出匝道貨櫃車突撞前方車 萬瑞快速道路追撞事故毀5車、傷2人

萬瑞快速道路西向6.4公里路段，當成排車輛依序要經匝道接中山高時，一輛貨櫃車司機疑未注意車前狀況，猛烈撞擊前方白色轎車，...

台中5歲女童墜樓 母崩潰衝回社區哭喊：女兒掉下來

台中市5歲蔡姓女童今天下午從住處大樓的13樓陽台墜落，經送醫後不治身亡，據查，當時屋內還有女童17歲、15歲的哥哥、姊姊...

鼻酸！6歲女童、7歲男童凌晨賣東西貼補家用 警急關切

今凌晨4時許，桃園龍潭中興路旁超商有2名6、7歲兒童在兜售小飾品，警方巡邏發現上前關心，發現2童暑假暫住親戚家，趁62歲...

爸媽工作外出不在家 台中5歲女童從13樓墜落身亡

台中市西屯區至善路的一棟大樓，今天下午2時許傳出墜樓案件，5歲女童因不明原因，從大樓13樓陽台墜落，當時屋內僅有女童尚未...

豪雨行車視線不佳 國1雲林段2車擦撞、小貨車翻覆4傷

國道一號雲林系統至大林段南下245公里處，今天下午4時許發生一起小貨車與自小客車擦撞事故，小貨車撞擊後車頭往前翻並停在內車道上，自小客車則...

台64線8.3K貨櫃車自撞護欄 車流回堵1.6公里

今天下午3時23分，一輛貨櫃車行經新北市台64線往八里方向8.3公里處，不慎自撞護欄，導致整輛車橫躺2個車道。警消獲報派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。