水泥槽車火燒車 駕駛驚險停路旁消防隊員撲滅

一輛水泥槽車今天行駛西濱快速道路時，駕駛發現後車輪疑「咬死」故障，緊急開下匝道停路邊，車後方隨即起火，駕駛逃生，消防隊員緊急滅火，幸未引起爆炸，起火原因由消防局調查中。

台中市清水警分局調查，一輛水泥槽車今天上午10點多行經西濱快速道路時，謝姓駕駛發現疑似後車輪故障，他開下匝道，車停梧棲區台灣大道9段旁，消防隊到場搶救，並拉起封鎖線，待消防局火調人員調查起火原因。

水泥槽車後方起火，幸未延燒到車身槽內，但拖車已無法使用，現場無人員傷亡，清水警分局員警在場交通管制。