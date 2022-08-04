北巿旅館凌晨火災 派出所員警就近帶回旅客安撫泡茶

台北市仁愛路三段、鄰近新生南路派出所及大安警分局的一處旅館，今天凌晨3時許，地下一樓竄出濃煙，住客紛紛疏散，新生南路派出所除協助住客外，也請住客到派出所避難，讓他們感到相當窩心。

這家旅館左邊是新生南路派出所，右邊是大安警分局；飯店地下室凌晨3點多突然竄出濃煙，警方獲報到場，立即協助飯店疏散住客，許多住客從夢中驚醒正徬徨無措，警方立即引導民眾進入派出所避難，安撫心情。

警方管制現場交通，引導消防、救護車輛進駐搶救，警消人員搶救及時，現場無人傷亡，火勢也沒有延燒情形。