影／PS5、XBOX遊戲機只賣1萬 新北男詐上百人得款300萬

新北市簡姓男子利用拍賣網站，以低於市價登售PS5、XBOX等遊戲機及鋼彈模型，有民眾匯錢後卻收不到貨，怒向警方報案。經追查赫見超過140人遭騙，損失金額超過300萬元。上周日警循線逮捕簡男，偵詢時，簡男否認詐騙，辯稱是訂購數量過多來不及出貨，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，簡姓男子（32歲）自稱從去年（2021年）3月開始，在露天拍賣上登售PS5、XBOX等遊戲機及鋼彈模型，吸引不少愛好收藏者向其下單購買。未料，今年開始，簡男單件售價竟以低於市價一半價錢低價銷售。

其中最高人氣的PS5、XBOX遊戲主機，以1萬至1萬9880元左右浮動販售，讓不少網友向其下單訂購。未料，被害人依簡男所提供的帳號匯款付清後，卻遲遲未收到遊戲主機，聯繫簡男，他卻以各種理由延遲出貨、退款，最後還斷去聯繫。被害人氣急敗壞，只能在簡經營拍賣網頁下方留言催討，但仍未見簡男將貨品寄出。

上個月（7月）5日，其中一名被害人趙男自知遭騙，向轄區樹林警分局報案，經偵查隊組成專案小組追查，赫見受騙被害人數已逾140人，初估受騙金額超過300萬。

上周日（7月30日）下午，警方循線在新北市樹林區中山路將簡男逮捕到案，連同查扣模型16組及相關事證一併帶回偵辦。偵詢時簡男辯稱，是來不及出貨而不是詐騙，但對於為何能低於市價一半以上販賣？貨源何來？則無法說清。警詢後依詐欺罪嫌將簡男移送法辦。