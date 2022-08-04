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救災即戰力！ 台南小英戰袍廠商「企業義消」今成軍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

以生產蔡英文總統「小英」戰袍聞名的台南市山上區宏遠興業公司，今年3月15日傳出火警震驚外界，響應台南市政府消防局推動「企業義消」，有6名員工加入，今在廠區成軍，每月除有津貼等福利，更希望落實「自己財產自己護，即時救災保財富」觀念。

輔導業者成立的消防局第四大隊說，不少工廠存放大量易燃原料及成品，一旦發生火災公司不但財產損失慘重，還會造成當地嚴重空氣汙染，宏遠興業今年不幸發生火災後深入檢視相關防災設施也加強人員訓練，自行招募6名員工今成軍。

宏遠興業提供公假讓這6名員工參與訓練及救災，每月另提供500至1000元不等津貼，逢救災出勤，則比照加班費支應，增加初期滅火搶救戰力，同時擔任公司救災訓練種子教官，協助廠內外籍移工防災教育、應變。

第四大隊長蔡國保表示，各行各業因其產業製程不同，外籍移工也會有溝通語言問題，潛在危害風險因子，宏遠公司成立企業義消，代表企業對於災害應變重視。

消防局長李明峯表示：消防局將持續推動各廠家加入「企業義消」組織文化，透過公、私消防戰力合作，消防安全更有保障。

宏遠興業響應南市消防局推動「企業義消」，招募6名員工今成軍。記者謝進盛／翻攝
宏遠興業響應南市消防局推動「企業義消」，招募6名員工今成軍。記者謝進盛／翻攝
宏遠興業響應南市消防局推動「企業義消」，招募6名員工今成軍。記者謝進盛／翻攝
宏遠興業響應南市消防局推動「企業義消」，招募6名員工今成軍。記者謝進盛／翻攝
宏遠興業今年3月大火震驚外界，業者招募「企業義消」今成軍。記者謝進盛／攝影
宏遠興業今年3月大火震驚外界，業者招募「企業義消」今成軍。記者謝進盛／攝影
宏遠興業響應南市消防局推動「企業義消」，招募6名員工今成軍。記者謝進盛／翻攝
宏遠興業響應南市消防局推動「企業義消」，招募6名員工今成軍。記者謝進盛／翻攝

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