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曳引車駕駛疑恍神撞分隔島 毀燈桿路樹險砸對向車

中央社／ 苗栗縣4日電

1輛曳引車行經苗栗縣後龍鎮光華路，駕駛疑恍神衝撞分隔島，撞毀路燈、路標和路樹，對向車道一輛小貨車正行經該路段，險遭波及，事故影像曝光，令人捏把冷汗。

苗栗縣警察局竹南分局今天發布新聞稿表示，這起車禍發生在3日下午2時40分許，民眾通報後龍鎮光華路與成功路口發生曳引車自撞分隔島事故，經調查發現25歲蘇姓男子駕駛曳引車，行經該路段內側車道，疑似因一時恍神，車頭向左偏行撞上分隔島，整台車卡在分隔島上。

根據路口監視器影像，事發當時，一旁的路標、路燈及路樹都遭撞毀瞬間傾倒，對向車道1輛自小貨車正行經該處，險被波及，所幸及時閃避逃過一劫。

此外，曳引車因衝撞力道過大，除了車頭毀損、擋風玻璃碎裂，油箱也出現破裂，有大量漏油現象，消防局後龍分隊立即派遣水箱車，拉出水線作防護，以防火災發生。

警方指出，該起事故嚴重影響雙向通車，為維護用路人安全及避免再有其他車輛不慎受堵或發生危害，一度封閉北上車道及南下內側車道，直到晚間6時許才順利排除現場，恢復交通秩序。

警方表示，整起事故，僅造成蘇男子頭部皮外傷，由消防救護人員初步處理傷口，送往醫院救治，已無大礙，經查駕駛無酒後駕車情形，詳細肇事原因待進一步釐清。

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