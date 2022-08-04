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北市竊盜通緝犯藏身山區、公車代步 竊神明功德箱遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市盧姓竊盜通緝犯（63歲）居無定所，為躲避查緝，平時藏身大台北地區登山步道；他在台北市信義區三家廟宇，行竊功德箱內金錢，遭警方循線查獲。

信義警分局福德街派出所員警調查轄內車輛疑遭毀損案件時，意外查出廟宇功德箱內的香油錢遭竊取，警方擴大調閱周邊監視器影像，鎖定盧姓通緝犯涉有重嫌，分別於4月、7月，在3家宮廟行竊香油錢。

警方發現，盧嫌以外包塑膠皮的鐵絲，在頂端黏上口香糖後，伸進樂捐箱黏出硬幣；盧嫌躲避警方查緝，平時藏身山區，出入以公車代步；專案人員分析行蹤，發現他常在劍潭捷運站一帶轉乘公車，多日埋伏，日前查緝到案，盧嫌對竊盜罪行坦承不諱，訊後依竊盜通緝及竊盜等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

盧姓竊盜通緝犯，日前行竊台北市三家宮廟功德箱遭逮。記者廖炳棋／翻攝
盧姓竊盜通緝犯，日前行竊台北市三家宮廟功德箱遭逮。記者廖炳棋／翻攝

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