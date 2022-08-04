北市竊盜通緝犯藏身山區、公車代步 竊神明功德箱遭逮

台北市盧姓竊盜通緝犯（63歲）居無定所，為躲避查緝，平時藏身大台北地區登山步道；他在台北市信義區三家廟宇，行竊功德箱內金錢，遭警方循線查獲。

信義警分局福德街派出所員警調查轄內車輛疑遭毀損案件時，意外查出廟宇功德箱內的香油錢遭竊取，警方擴大調閱周邊監視器影像，鎖定盧姓通緝犯涉有重嫌，分別於4月、7月，在3家宮廟行竊香油錢。