聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市竊盜通緝犯藏身山區、公車代步 竊神明功德箱遭逮
台北市盧姓竊盜通緝犯（63歲）居無定所，為躲避查緝，平時藏身大台北地區登山步道；他在台北市信義區三家廟宇，行竊功德箱內金錢，遭警方循線查獲。
信義警分局福德街派出所員警調查轄內車輛疑遭毀損案件時，意外查出廟宇功德箱內的香油錢遭竊取，警方擴大調閱周邊監視器影像，鎖定盧姓通緝犯涉有重嫌，分別於4月、7月，在3家宮廟行竊香油錢。
警方發現，盧嫌以外包塑膠皮的鐵絲，在頂端黏上口香糖後，伸進樂捐箱黏出硬幣；盧嫌躲避警方查緝，平時藏身山區，出入以公車代步；專案人員分析行蹤，發現他常在劍潭捷運站一帶轉乘公車，多日埋伏，日前查緝到案，盧嫌對竊盜罪行坦承不諱，訊後依竊盜通緝及竊盜等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言