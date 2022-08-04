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癡情男暈船2個月匯百萬元給網婆 發現真相心碎
新北市一名退休的65歲林姓男子透過LINE認識身分不詳「劉姓女子」，很快墜入情網，兩個月內陸續匯款破100萬請「她」投資，昨天又到桃園龜山一家郵局要轉帳10萬元，遭行員發現前面的匯款的帳戶都被列警示，請警方到場一番勸阻，才讓男子發現自己被騙。
龜山分局迴龍派出所警員林怡芬、陳昀佑昨天9時許接獲報案，萬壽路一段郵局疑似遇到詐騙案件，馬上趕往現場。
行員向員警表示，事主林男帳戶存摺異常，自6月30日起陸續匯款的帳戶都被通報為警示帳戶，而他卻還想要再匯10萬元過去，怎麼勸都聽不進去，只好請警方協助。
員警詢問林男匯款對象，他起初還辯稱是要還朋友錢，後來才承認是6月初透過LINE認識劉姓女子，平時雙方以老公老婆互稱；劉女聲稱可協助買賣外匯，林深信不疑，自6月底在新北陸續匯款4次、共100多萬元至她提供的帳號。
警方發現，林男與劉女從未見過面，研判他遇到常見「假交友真詐騙」；林男以為劉女平常都會關心他的生活起居，且兩人感情深厚，絕不可能會騙他，起初還不相信，經員警苦口婆心舉案例說明，才終於認清被騙事實，封鎖劉女帳號。
迴龍所長鍾進茂呼籲，詐騙集團常在網路交友平台以帥哥、美女照片搭訕，之後再以各種理由及話術要求被害人匯款，呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失。
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