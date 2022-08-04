癡情男暈船2個月匯百萬元給網婆 發現真相心碎

新北市一名退休的65歲林姓男子透過LINE認識身分不詳「劉姓女子」，很快墜入情網，兩個月內陸續匯款破100萬請「她」投資，昨天又到桃園龜山一家郵局要轉帳10萬元，遭行員發現前面的匯款的帳戶都被列警示，請警方到場一番勸阻，才讓男子發現自己被騙。

龜山分局迴龍派出所警員林怡芬、陳昀佑昨天9時許接獲報案，萬壽路一段郵局疑似遇到詐騙案件，馬上趕往現場。

行員向員警表示，事主林男帳戶存摺異常，自6月30日起陸續匯款的帳戶都被通報為警示帳戶，而他卻還想要再匯10萬元過去，怎麼勸都聽不進去，只好請警方協助。

員警詢問林男匯款對象，他起初還辯稱是要還朋友錢，後來才承認是6月初透過LINE認識劉姓女子，平時雙方以老公老婆互稱；劉女聲稱可協助買賣外匯，林深信不疑，自6月底在新北陸續匯款4次、共100多萬元至她提供的帳號。

警方發現，林男與劉女從未見過面，研判他遇到常見「假交友真詐騙」；林男以為劉女平常都會關心他的生活起居，且兩人感情深厚，絕不可能會騙他，起初還不相信，經員警苦口婆心舉案例說明，才終於認清被騙事實，封鎖劉女帳號。