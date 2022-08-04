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阿里山傳家犬伏擊帝雉 家畜所氣炸調監視器將嚴懲飼主
今年4月嘉義縣政府接獲阿里山有犬隻伏擊國際瀕危鳥類「帝雉」通報，家畜疾病所動員捕捉並移除遭通報的危害犬隻，不料，時隔不到3個月，又傳出犬隻騷擾帝雉事件，家畜所查出為當地家犬所為，將依動物保護法與野生動物保育法嚴處。
4月間家畜所接獲阿里山國家森林遊樂區內被國際列為瀕危鳥類的「帝雉」遭流浪狗騷擾事件，為保護野生動物，家畜所動物保人員上山捕抓，經2天不分日夜努力，已將該區域造成危害的犬隻全數補抓，絕育後開放認養，不予回放。
7月間家畜所再接獲通報，有民眾親眼看見戴項圈犬隻侵擾帝雉，經嘉義林管處調閱監視器，清晰拍下犬隻撲趕獼猴及帝雉畫面，家畜所調查證實「行凶者」為當地商家所放養的犬隻。
家畜所會同嘉義林區管理處阿里山工作站再次啟動「帝雉保護專案」，針對山區民眾飼養的犬貓輔導應繫繩外，並應完成絕育、植入晶片寵登與注射狂犬病疫苗等飼主責任，無飼主犬貓全數捕抓移除不回放，也希望民眾務必配合，在動保及野保的考量中取得平衡，還給帝雉及野生動物一個安全棲息的環境。
縣長翁章梁表示，中央2017年起實施收容犬貓零安樂政策，但坊間仍流傳公部門捕獲犬貓將安樂死的錯誤訊息，棄養與沒有為犬貓絕育行為間接造成浪犬群聚，也在高山地區嚴重威脅野生動物棲息，先前捕捉的8隻犬隻，有2隻竟然是當地民眾所飼養。
家畜所長林珮如指出，為防範狂犬病，林務局公告國內24處森林遊樂區禁止攜帶犬、貓與哺乳類動物進入，呼籲民眾千萬不要棄養、餵養與放養犬貓。
家畜所表示，依動物保護法規定，棄養可開罰3到15萬元，放養經勸導不聽者可開罰3千到1.5萬元，餵養造成環境髒亂也可依廢棄物清理法開罰，飼主所飼養的犬貓如造成野生動物死亡，將涉及動物保護法與野生動物保育法相關刑法，呼籲民眾不要心存僥倖，以身試法。
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