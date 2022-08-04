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「他會不會是被詐騙？」 北巿警民合作助男避假客服圈套

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市保安警察大隊吳姓警員日前外出買晚餐時，在超商內遇到民眾通報，有男子邊操作ATM邊講電話，「會不會是被詐騙？」吳員上前關懷後發現，男子遭受假電商客服及假郵局行員詐騙，正要依指示匯款，所幸隨吳員一步步查證，最後才未受騙，保住戶頭款項。

北市保大表示，第六中隊警員吳光偉7月24日晚上6時勤餘之間到隊部旁超商買晚餐，一進店內就有1熱心人靠近，指店內ATM前站了1名男子，「看他一下講電話，一下就按了幾下ATM鍵盤，這會不會就是被詐騙的人啊？」

吳員聽聞後上前關心，該名男子稱其曾在某電商上購物，最近接獲該電商客服人員來電，只要依照指示操作ATM即可成為電商平台「黃金會員」，事後又有來電自稱是台中西屯郵局人員要協助設定，他不疑有他，才到超商內操作ATM。

吳員獲悉後先透過手機APP「Whoscall」查詢來電號碼，結果確實顯示為「台中某郵局」，但時值周末，吳員仔細一想便問「周日郵局有上班嗎？」兩人立刻發現疑點，男子也才驚覺受騙，將手機交給吳員接聽，對方得知吳員警察身分後立刻心虛掛斷電話。

警方提醒，民眾應謹記「一聽、二掛、三查」反詐步驟，聽清楚電話內容，掛斷電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證，同時遵守3不原則：「不隨便提供個人資料、不聽從他人指示操作ATM、不理會來路不明的電話或訊息」，若收到類似詐騙的電話、簡訊或電子郵件，也可主動檢舉，防止更多人受害。

警員吳光偉聽聞熱心民眾通報，上前關心男子狀況。記者李隆揆／翻攝
警員吳光偉聽聞熱心民眾通報，上前關心男子狀況。記者李隆揆／翻攝

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