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失業男身無分文徒步百里要返鄉 苗栗警深夜關懷送返家
台中市大甲區黃姓男子（33歲）因失業身無分文，沒錢搭車、吃飯，前天凌晨拎著1只包包，從桃園市出發要走回故鄉，徒步百餘公里，昨凌晨3點多在苗栗縣通霄鎮中正路徘徊，巡邏員警見他一身疲憊上前關懷，才發現他面臨的窘境。
黃男向警方表示，因近期失業積蓄花費殆盡，要返鄉卻沒錢搭車、吃飯，便突發奇想以徒步方式，由桃園市大溪區往南走了百餘公里，途經通霄市區時，因全程未進食飢腸轆轆也很累，想找地方休息過夜。
黃男徒步一整天超過24小時未進食，警員先自掏腰包購買食物及飲水提供他充飢止渴。由於深夜時分，交通困難，餘下20公里路程，警方便以巡邏車載送黃男返家，並提供尋找工作資訊，期許黃男能順利找到理想工作。
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