高雄新建大樓工地暗夜起火 工務局勒令停工並開罰9萬

高市鳳山區自強路一棟新建大樓工地昨晚6點40分發生火警，火勢猛烈，消防局出動雲梯車升空射水，約半小時後撲滅，初步研判是頂樓板模起火燃燒，起火原因待查，工務局認為工地未有預防火災的設備或措施，勒令停工，並依法開罰9萬。

高市工務局表示，鳳山區新建大樓暗夜起火，工務局獲報後立即派人會同起、承造人確認火災造成原因，研判施工場所未有預防火災的設備或措施，違反「建築法」第63條規定，因此依同法第89條處起、承、監造人9萬元罰鍰並要求立即停工，承造人未完成改善前不得復工。