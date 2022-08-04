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高雄新建大樓工地暗夜起火 工務局勒令停工並開罰9萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高市鳳山區自強路一棟新建大樓工地昨晚6點40分發生火警，火勢猛烈，消防局出動雲梯車升空射水，約半小時後撲滅，初步研判是頂樓板模起火燃燒，起火原因待查，工務局認為工地未有預防火災的設備或措施，勒令停工，並依法開罰9萬。

高市工務局表示，鳳山區新建大樓暗夜起火，工務局獲報後立即派人會同起、承造人確認火災造成原因，研判施工場所未有預防火災的設備或措施，違反「建築法」第63條規定，因此依同法第89條處起、承、監造人9萬元罰鍰並要求立即停工，承造人未完成改善前不得復工。

這起火警，消防局動員瑞隆、五甲、前鎮、成功分隊等前往滅火，到場發現13樓頂樓處火煙冒出，火勢猛烈，立即操作雲梯車高空射水搶救，約30分鐘後撲滅火勢，入內搜索，所幸無人受傷受困，初步研判是工地頂樓板模起火燃燒。消防局提醒，建築物勿堆積過多雜物，也需保持樓梯間通暢，同時注意用火、用電安全。

高雄鳳山區自強路一處新建大樓昨夜起火，工務局查違反建築法規定，勒令停工並開罰9萬元。記者王昭月／翻攝
高雄鳳山區自強路一處新建大樓昨夜起火，工務局查違反建築法規定，勒令停工並開罰9萬元。記者王昭月／翻攝

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