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基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布 消防人員救出樓上5人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市深溪路一家飲料店昨晚發生火警，濃煙密布，傳出樓上有人受困，消防局出動5個分隊前往救援，發現起火處樓上有5人受困，架梯救出脫困，均無大礙，起火原因還待採證調查。

消防局昨天晚間11時40分接獲報案，深溪路一處位在1樓的知名連鎖飲料店發生火警，濃煙不斷竄出，一共出動5個分隊，消防人員趕至以破壞機具將大門破壞射水灌救，幸好店內沒有人員。

副大隊長余宗庭表示，昨天晚上11點多獲報發生火警，到達時已濃煙冒出，立刻布水線灌救，並架梯救援受困2樓的民眾，帶到頂樓避難，控制火勢後再救下樓，都無大礙。起火是在1樓，起火時是未營業的狀態。

市議員參選人陳軍佐說，1樓濃煙密布燒起來，消防人員破門灌救，濃煙往上竄燒，樓上有5人受困，都沒有事，起火原因由消防局鑑定。

基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布，消防人員救出樓上5人。記者游明煌／翻攝
基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布，消防人員救出樓上5人。記者游明煌／翻攝
基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布，消防人員救出樓上5人。記者游明煌／翻攝
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基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布，消防人員救出樓上5人。記者游明煌／翻攝
基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布，消防人員救出樓上5人。記者游明煌／翻攝
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