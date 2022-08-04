基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布 消防人員救出樓上5人

基隆市深溪路一家飲料店昨晚發生火警，濃煙密布，傳出樓上有人受困，消防局出動5個分隊前往救援，發現起火處樓上有5人受困，架梯救出脫困，均無大礙，起火原因還待採證調查。

消防局昨天晚間11時40分接獲報案，深溪路一處位在1樓的知名連鎖飲料店發生火警，濃煙不斷竄出，一共出動5個分隊，消防人員趕至以破壞機具將大門破壞射水灌救，幸好店內沒有人員。

副大隊長余宗庭表示，昨天晚上11點多獲報發生火警，到達時已濃煙冒出，立刻布水線灌救，並架梯救援受困2樓的民眾，帶到頂樓避難，控制火勢後再救下樓，都無大礙。起火是在1樓，起火時是未營業的狀態。