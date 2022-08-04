聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆深溪路晚間飲料店濃煙密布 消防人員救出樓上5人
基隆市深溪路一家飲料店昨晚發生火警，濃煙密布，傳出樓上有人受困，消防局出動5個分隊前往救援，發現起火處樓上有5人受困，架梯救出脫困，均無大礙，起火原因還待採證調查。
消防局昨天晚間11時40分接獲報案，深溪路一處位在1樓的知名連鎖飲料店發生火警，濃煙不斷竄出，一共出動5個分隊，消防人員趕至以破壞機具將大門破壞射水灌救，幸好店內沒有人員。
副大隊長余宗庭表示，昨天晚上11點多獲報發生火警，到達時已濃煙冒出，立刻布水線灌救，並架梯救援受困2樓的民眾，帶到頂樓避難，控制火勢後再救下樓，都無大礙。起火是在1樓，起火時是未營業的狀態。
市議員參選人陳軍佐說，1樓濃煙密布燒起來，消防人員破門灌救，濃煙往上竄燒，樓上有5人受困，都沒有事，起火原因由消防局鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言