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台中警分局長晨運 突遇中興大學中興湖婦人墜湖急報警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局長楊川今天清晨6時許前往中興大學晨運時，意外遇到一名同樣晨運的六旬婦人跌落中興湖內，幸好另有兩名六旬翁，進入湖中將婦人救出，楊看到後，聽到兩翁要通知校警，趕緊撥打119，幸好婦人經送醫後健康無虞，楊也提醒民眾，近日前往該處運動要多小心。

第三警分局長楊川說，清晨都有運動習慣，沒想到今天清晨6時許，在中興大學中興湖運動時，遇到一名婦人跌落中興湖中，附近有兩名年約六旬、七旬的老翁看到，也很熱心的跳進湖中，將婦人拉出水面，兩翁救人時，水深約及膝。

楊川說，兩翁拉婦人上岸後，因身上沒有手機，要附近民眾幫忙通知校警聯絡救護車，因當時他有手機，趕緊撥打119求助，撥打時，消防局勤務中心人員以為他是校警，還建議他說，要跟校方反映設置相關警示標示，因為之前已有類似案件。

楊川說，只是舉手之勞報警，不敢居功，而是兩名熱心的老翁，跳下水中救人，十分熱心，也提醒民眾，近日前往中興大學中興湖周邊運動時，也要注意自身狀況。

台中市消防局表示，經查一個月內的有關中興大學中興湖的救護案件，除了今天清晨6時許獲報的之外，另一起發生在上月29日，不過該名女子已明顯死亡，交由警方後續調查。

台中市第三警分局長楊川今天清晨到中興大學晨運時，遇到中興湖有婦人跌落，他協助已手機報警。記者陳宏睿／攝影
台中市第三警分局長楊川今天清晨到中興大學晨運時，遇到中興湖有婦人跌落，他協助已手機報警。記者陳宏睿／攝影

中興大學 台中市

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