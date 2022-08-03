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力挺老同學！方仰寧的同窗捐50萬當警政急難救助金
他鄉有同學相挺！台南市政府警察局長方仰寧與永康科技工業區廠商協進會理事長柯武郎同窗6年，深感警察弟兄執勤常受傷，柯今捐出50萬元做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金，由方仰寧代表受贈。
方仰寧與柯武郎都是彰化人，是彰化精誠高中初中部、高中部同學，畢業後各奔西東，分別在商場、警界打拚有成，同當選為該校傑出校友，柯武郎是廣翰實業公司董事長，專營鋁擠型製造加工及組裝，多次熱心公益獲南市府頒獎。
方仰寧今由永康警分局長甘炎民陪同，首度參訪柯武郎位在永康科工區廠區，柯更大方捐贈市警局50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由方仰寧代表接受，方回贈紀念品、感謝狀，感謝老同學力挺警察。
柯武郎表示，看到老同學是警察局長與有榮焉，更願意永遠支持警察同仁全力相挺，如有需要他的地方，一定會盡全力幫忙，讓老同學推動警政更順利。
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