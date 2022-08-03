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4天2滅火器「自爆」 底部鏽蝕同批號、消防局令全面檢視

聯合報／ 記者游明煌／即時報導

基隆市中山區通仁街84巷內市府配發的滅火器，上月31日突然「自爆」，煙霧迷漫，今天上午中正區和平島社寮辦外再發生滅火器洩壓「爆炸」，里長說「砰」的好大一聲。消防局檢視兩起滅火器屬同一批號，底部都有鏽蝕，已要求廠商全面檢視該批滅火器。

基隆市中山區通仁街84巷內市府配發的滅火器，上月31日突然「自爆」，一旁洗手的男子嚇了一大跳，並被滅火器爆裂後四散的乾粉籠罩。消防局檢視滅火器底部發現鏽蝕嚴重。

不料，和平島社寮里辦公室外今天上午也有類似狀況，社寮里長范詠翔說，他與里民閒聊時，突然聽到「砰」好大一聲爆炸聲響，很大聲，大家都嚇了一大跳，原來以為是工廠爆炸，後來才發現是屋外滅火器，外面煙霧迷漫，幸好沒有人受傷。

范詠翔表示，外面還放有很多，才放兩年而已，有安全疑慮。消防人員檢視，滅火器長期放戶外，風吹日曬雨淋，滅火器底部有鏽蝕才會洩壓，滅火器本身並不會產生爆炸，請民眾不用恐慌。

消防局指出，滅火器因底部鏽蝕發生洩壓，不是爆炸，前年6月出廠，出廠時有通過耐壓測試及認證。與通仁街同樣發生洩壓的滅火器，是同一批號，為何鏽蝕外洩待釐清，已要求廠商對該批次滅火器全面檢視。

消防局已請民眾、鄰里長這陣子因天氣熱多注意，也請懸掛滅火器不要直接掛在太陽下，如有鏽蝕應請區公所更換，減少類似事故。

4天2滅火器「自爆」，底部鏽蝕，同批號，消防局令全面檢視。記者游明煌／翻攝
4天2滅火器「自爆」，底部鏽蝕，同批號，消防局令全面檢視。記者游明煌／翻攝
4天2滅火器「自爆」，底部鏽蝕，同批號，消防局令全面檢視。記者游明煌／翻攝
4天2滅火器「自爆」，底部鏽蝕，同批號，消防局令全面檢視。記者游明煌／翻攝

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