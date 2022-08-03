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高雄女騎士遭撞腦漿流出 網友：還沒上救護車就死了

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

今天有網友在「爆料公社」貼文指，昨晚高雄楠梓發生死亡車禍，疑女騎士與轎車發生碰撞，騎士當場倒地身亡；網友還說，事故過了10分鐘警方及救護車仍未到場，他嘆「人都死了，還沒上救護車就死了」。

臉書「爆料公社」今天有網友貼文指，昨晚11時10分許，高雄楠梓加昌附近巷弄發生死亡車禍，網友稱，當時打2通報案電話，仍未見員警出現，眼看遭撞得女騎士眼見腦漿開始流出，警消卻仍未到場。

網友說，當時附近的派出所外，停了多輛警車，過了快10分鐘，警方仍未到場，目擊者只好自行用交通錐圍住現場示警，直到救護車到時，已是快20分鐘，他嘆「人都死了，還沒上救護車就死了」。

據了解，這起車禍為轎車與汽車的事故，死者為32歲郭姓女騎士，汽車駕駛為58歲陳姓男子，詳細事故原因仍待釐清。

「爆料公社」貼文指，昨晚高雄楠梓發生死亡車禍。圖／取自臉書「爆料公社」
「爆料公社」貼文指，昨晚高雄楠梓發生死亡車禍。圖／取自臉書「爆料公社」

救護車 爆料公社

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