台64快速道路3車擦撞 油罐車載運3千公升柴油外溢

台64線快速道路約新莊路段，中午發生大貨車、小型油罐車、休旅車3輛車擦撞事故，油罐車內載運約3千公升柴油外溢，滲漏滿地。記者林昭彰／翻攝

新北市黃姓司機，今天下午駕駛大貨車行經台64線西向13.3公里處，不慎失控追撞胡男所駕駛的油罐車，導致油罐車再往前追撞另兩車，造成4車連環追撞，4駕駛肢體輕微挫傷1人送醫，緊急送醫急救並無大礙，現場無人酒駕，確切事故原因有待警方調查釐清。

據了解，黃姓男子（43歲）今天下午12時38分左右，駕駛一輛大貨車，途中行經台64高架道往八里方向13.2公里處，不慎失控往前追撞胡姓男子（43歲）所駕駛的大貨車。