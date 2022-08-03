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台64快速道路3車擦撞 油罐車載運3千公升柴油外溢

聯合報／ 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

台64線快速道路約新莊路段，中午發生大貨車、小型油罐車、休旅車3輛車擦撞事故，油罐車內載運約3千公升柴油外溢，滲漏滿地。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路約新莊路段，中午發生大貨車、小型油罐車、休旅車3輛車擦撞事故，油罐車內載運約3千公升柴油外溢，滲漏滿地。記者林昭彰／翻攝

新北市黃姓司機，今天下午駕駛大貨車行經台64線西向13.3公里處，不慎失控追撞胡男所駕駛的油罐車，導致油罐車再往前追撞另兩車，造成4車連環追撞，4駕駛肢體輕微挫傷1人送醫，緊急送醫急救並無大礙，現場無人酒駕，確切事故原因有待警方調查釐清。

據了解，黃姓男子（43歲）今天下午12時38分左右，駕駛一輛大貨車，途中行經台64高架道往八里方向13.2公里處，不慎失控往前追撞胡姓男子（43歲）所駕駛的大貨車。

導致胡男再往前追撞蔡男（48歲）、曾男（43歲）所駕駛的另兩輛汽車，導致油罐車內載運約3千公升柴油，滲漏滿地約30公尺長、10公尺寬面積。肇事駕駛4人肢體挫傷，僅曾男送醫急救後並無大礙。由於肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。

台64線快速道路約新莊路段，中午發生大貨車、小型油罐車、休旅車3輛車擦撞事故，油罐車內載運約3千公升柴油外溢，滲漏滿地。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路約新莊路段，中午發生大貨車、小型油罐車、休旅車3輛車擦撞事故，油罐車內載運約3千公升柴油外溢，滲漏滿地。記者林昭彰／翻攝

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