聽新聞
test
0:00 / 0:00
台64快速道路3車擦撞 油罐車載運3千公升柴油外溢
新北市黃姓司機，今天下午駕駛大貨車行經台64線西向13.3公里處，不慎失控追撞胡男所駕駛的油罐車，導致油罐車再往前追撞另兩車，造成4車連環追撞，4駕駛肢體輕微挫傷1人送醫，緊急送醫急救並無大礙，現場無人酒駕，確切事故原因有待警方調查釐清。
據了解，黃姓男子（43歲）今天下午12時38分左右，駕駛一輛大貨車，途中行經台64高架道往八里方向13.2公里處，不慎失控往前追撞胡姓男子（43歲）所駕駛的大貨車。
導致胡男再往前追撞蔡男（48歲）、曾男（43歲）所駕駛的另兩輛汽車，導致油罐車內載運約3千公升柴油，滲漏滿地約30公尺長、10公尺寬面積。肇事駕駛4人肢體挫傷，僅曾男送醫急救後並無大礙。由於肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言