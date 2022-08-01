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影／水泥預拌車台7線掉落5樓高溪谷 車毀司機幸運輕傷
桃園市35歲廖姓司機駕駛水泥預拌車今天下午行經復興區台7線37.8公里處彎道，疑似車速過快、路況不熟，失控自撞橋緣後翻落高義橋下約15公尺溪谷，身體多處擦挫傷仍奮力自行爬出車外，送醫沒有生命危險，警方調查真正車禍原因。
廖姓司機駕駛水泥預拌車摔落復興區高義橋下之後，網友PO網引起職業聯結車大貨車等社群網友熱議，大溪警方表示，廖姓駕駛水泥預拌車行駛台7線往巴陵方向，在該路37.8公里高義橋前彎道處，突然車子自撞橋緣失控摔落大約5層樓（約15公尺）溪谷下方，車體毀損，廖男幸運逃過一劫。
警方表示，經查廖姓司機疑似車速過、路況不熟，自撞高義橋緣，車子衝出道路翻落橋下溪谷，廖男身體多處擦挫傷、意識清楚，送醫沒有大礙，警方呼籲車輛行駛台7線山區道路應遵守速限，彎道減速慢行，維護行車安全。
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