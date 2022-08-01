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農曆7月驚魂 高雄老婦健走失蹤2天終尋獲人平安

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市81歲陳王姓老婦人，上個月30日下午至雞母山健走失蹤，警消組搜救小組，出動搜救犬空拍機搜尋，由於正值農曆七月，老婦失蹤2天，讓家屬擔憂不已，所幸下午傳出好消息，救難人員在陸軍官校靶場找到身體虛弱的老婦，讓大夥鬆了一口氣。

警消指出，家住鳳山區的陳王姓老婦人7月30日下午前往俗稱「雞母山」的鳳凰山健走，當天傍晚未返家，家屬向轄區鳳山警分局報案；家屬向警方表示，老婦人有輕微失智現象，警消接獲報案，組搜救小組救援，因當天傍晚下了一場大雨，未尋獲人。

救難人員昨天上午持續出動14車33人及義消10人，另加入2隻搜救犬及2台空拍機，持續搜尋失蹤的老婦人，但直至昨晚因天色灰暗，暫時收隊。

救難人員今天上午持續在雞母山周圍進行搜救，並擴大搜索範圍至陸軍官校遮板靶場，在下午3時傳出好消息，老婦人身體虛弱地躺在草地上，救護人員檢視她生命徵象穩定，老婦人在農曆七月失蹤2天，人平安無事被尋獲，令聞者均嘖嘖稱奇。

救難人員今天上午持續在山區搜救，當時仍未尋獲老婦人。記者石秀華／翻攝
救難人員今天上午持續在山區搜救，當時仍未尋獲老婦人。記者石秀華／翻攝
高雄市81歲陳王姓老婦人至雞母山健走失蹤2天，在陸軍官校遮板靶場被救難人員尋獲，生命徵象穩定。記者石秀華／翻攝
高雄市81歲陳王姓老婦人至雞母山健走失蹤2天，在陸軍官校遮板靶場被救難人員尋獲，生命徵象穩定。記者石秀華／翻攝

失蹤 空拍機 搜救犬

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