嘉縣700顆美濃瓜遭竊賤賣 農民氣到心淌血

嘉縣謝姓農民種溫室美濃瓜日前遭竊700多顆，警方8小時內逮捕竊嫌林姓婦人，依竊盜罪送辦，但林婦以新台幣10元賤賣每顆市價百元的美濃瓜，瓜農氣到心中淌血。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿，7月30日接獲謝姓農民報案，他栽種在六腳鄉溫室美濃瓜遭人竊取700多顆，警方組成專案小組積極查緝，8小時內迅速破案。

嘉義縣警察局長陳明君指出，雖溫室地處偏僻無監視器，但經專案小組擴大清查可疑人士及銷贓管道，案發當天即鎖定住雲林的趙姓婦人涉有重嫌，立即前往查緝到案，並取回未賣出美濃瓜7顆及贓款新台幣600元，依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局副分局長黃茂峰告訴中央社記者，趙姓婦人利用夜晚到溫室偷竊，每顆價值百元的美濃瓜只賤賣10元，受害謝姓瓜農得知辛苦種植高單價的美濃瓜被賤賣，氣到心中淌血，面對今天來慰問他的嘉義縣長翁章梁，愈講愈激動，直說他損失慘重。

陳明君說，盼透過這次迅速偵破，嚇阻偷竊農產行為，並要求各分局加強護農巡守，並主動與農民社群建立聯繫機制掌握狀況，適時輔導農民加裝警報系統、照明、監視設備等提升自衛能力。