酒駕累犯又講手機 不勝酒力跨雙黃線險撞埔里警車
李姓男子7月29日清晨酒後駕車行經埔里鎮大城路，不勝酒力又講手機，車輛跨越雙黃線險撞上巡邏警車，員警迴轉攔下，發現李男駕照因酒駕已遭註銷，遭依公共危險罪嫌法辦。
南投縣警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，埔里派出所警員卓淨如、洪佳奇日前清晨駕駛警車執行巡邏勤務，行經埔里鎮大城路，險遭對向跨越雙黃線的休旅車撞擊，擦身而過瞬間，員警透過車窗看見駕駛正在使用手機，讓員警忍不住大喊實在誇張。
根據警方公布的行車記錄器，這輛休旅車突然跨越雙黃線，眼看就要撞上警車之際，又猛力拉回原本車道，車內員警見狀驚呼：「他在做什麼」、「他在講手機」、「你也太誇張了吧，快被你嚇死」；警車隨即迴轉，很快追上這輛休旅車，並請駕駛人引擎熄火下車。
埔里分局指出，55歲李男全身酒味，當場實施酒測值達0.74mg/L，進一步查詢李男駕照先前已因酒駕遭註銷，是一名酒駕累犯，這次酒後駕車又手持行動電話通話，駕車無法專注，導致跨越雙黃線，險些與警車碰撞，訊問後全案依涉犯公共危險罪嫌移送法辦。
埔里分局表示，為有效遏止酒駕，落實酒駕零容忍政策，政府已提高相關罰責，呼籲民眾開車不喝酒、喝酒不開車，如有飲酒請搭計程車或指定代駕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言