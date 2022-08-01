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酒駕累犯又講手機 不勝酒力跨雙黃線險撞埔里警車

中央社／ 南投縣1日電

李姓男子7月29日清晨酒後駕車行經埔里鎮大城路，不勝酒力又講手機，車輛跨越雙黃線險撞上巡邏警車，員警迴轉攔下，發現李男駕照因酒駕已遭註銷，遭依公共危險罪嫌法辦。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，埔里派出所警員卓淨如、洪佳奇日前清晨駕駛警車執行巡邏勤務，行經埔里鎮大城路，險遭對向跨越雙黃線的休旅車撞擊，擦身而過瞬間，員警透過車窗看見駕駛正在使用手機，讓員警忍不住大喊實在誇張。

根據警方公布的行車記錄器，這輛休旅車突然跨越雙黃線，眼看就要撞上警車之際，又猛力拉回原本車道，車內員警見狀驚呼：「他在做什麼」、「他在講手機」、「你也太誇張了吧，快被你嚇死」；警車隨即迴轉，很快追上這輛休旅車，並請駕駛人引擎熄火下車。

埔里分局指出，55歲李男全身酒味，當場實施酒測值達0.74mg/L，進一步查詢李男駕照先前已因酒駕遭註銷，是一名酒駕累犯，這次酒後駕車又手持行動電話通話，駕車無法專注，導致跨越雙黃線，險些與警車碰撞，訊問後全案依涉犯公共危險罪嫌移送法辦。

埔里分局表示，為有效遏止酒駕，落實酒駕零容忍政策，政府已提高相關罰責，呼籲民眾開車不喝酒、喝酒不開車，如有飲酒請搭計程車或指定代駕。

埔里 酒駕 休旅車

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