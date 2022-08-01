影／國3大溪段客運疑變換車道不當擦撞貨車 翻車影像曝光

國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生重大車禍，57歲蔡姓客運司機疑因變換車道不當，擦撞潘姓司機駕駛大貨車左後車身，客運失控翻覆車禍，造成客運乘客15人擦挫傷送醫無大礙，國三南下塞車至2時之後陸續恢復通行。

國道警方、桃園消防局表示，一輛亞聯客運從台北往龍潭、中壢方向，行經國三南下大溪段57.6公里處，與前方大貨車發生擦撞失控翻覆，客運蔡姓司機與乘客男女共20人，其中15人擦挫傷分別送醫治療無大礙，蔡姓司機及4名乘客未受傷。

受傷乘客8女7男分別送到國軍桃園總醫院、聯新國際醫院及天晟醫院救治，醫院表示，受傷乘客大都意識清楚，包括肩部、手腳部等處輕微擦挫傷，治療後陸續出院。一名乘客說，他是搭客運返回龍潭，當時在車上休息，突然車子碰撞翻覆，乘客跟本來不及反應，都快嚇死了。

這起客運翻覆車禍，幸無人員重大傷亡，由於客運車身占用國道三個車道，造成國三南下大塞車，車陣回堵長達6公里，國道警方緊急調派警力疏導交通處理，南下車輛回堵2小時，事故直到下午2時排除之後，陸續恢復南下交通行駛。