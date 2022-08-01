影／八里山路車速過快 大卡車下山對撞拖板車司機受困

新北市八里區長道坑，今天中午發生大卡車與拖板車對撞車禍，由於鄉道狹小，難以讓大型車交會，卡車疑似下山速度過快，撞到上山的拖板車，2車撞擊點都靠近駕駛座，62歲洪姓卡車司機左腳開放性骨折，意識模糊送醫急救。

發生事故的北51線，是連接八里下罟子和林口粉寮地區的蜿蜒山區鄉道，平時往來車流不多，部分區段路幅窄小，大型車很難會車，也無處閃避。

今天中午洪姓司機駕駛大卡車下山，疑似車速太快，在八里區長道坑1處彎道，瞥見前方由38歲李姓司機駕駛的拖板車上山迎面而來，緊急煞車根本來不及，地上留下很長輪胎痕，2輛車左側對撞。