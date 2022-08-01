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影／八里山路車速過快 大卡車下山對撞拖板車司機受困
新北市八里區長道坑，今天中午發生大卡車與拖板車對撞車禍，由於鄉道狹小，難以讓大型車交會，卡車疑似下山速度過快，撞到上山的拖板車，2車撞擊點都靠近駕駛座，62歲洪姓卡車司機左腳開放性骨折，意識模糊送醫急救。
發生事故的北51線，是連接八里下罟子和林口粉寮地區的蜿蜒山區鄉道，平時往來車流不多，部分區段路幅窄小，大型車很難會車，也無處閃避。
今天中午洪姓司機駕駛大卡車下山，疑似車速太快，在八里區長道坑1處彎道，瞥見前方由38歲李姓司機駕駛的拖板車上山迎面而來，緊急煞車根本來不及，地上留下很長輪胎痕，2輛車左側對撞。
洪姓司機因腳被夾在變形車內受困，消防隊獲報趕抵，用破壞器材將他救出，左腳開放性骨折、意識模糊，由救護車送到林口長庚醫院救治。警方初步調查，雙方司機沒有喝酒，稍後另請拖吊車排除車禍現場，詳細事故肇因仍待鑑識釐清。
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