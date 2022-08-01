JKF女郎逛華西街遇男子作勢打人 警依恐嚇罪送辦

知名網紅、JKF女郎「陳潔兒」日前與友人，到萬華區華西街夜市，遇到于姓男子咆哮、拿起椅子作勢打人，陳女蒐證自保後保警，後來警方通知于男到案，于辯稱是因為陳女一行人瞪他，他為自保才拿起椅子「防衛」，警詢後依恐嚇罪嫌送辦。

據了解，陳潔兒6月底時，與友人到華西街夜市，沒想到剛進入不久，在路邊的于男忽然拿起椅子，對著他叫囂，還不斷大罵「他瞪我耶」，轄區警方傍晚6點多接獲報案後，趕往現場處理糾紛，但于男已經離去。