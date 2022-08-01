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台2線又傳大車事故！砂石車翻覆衝撞電桿 土方散落一地

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台2線福隆路段基隆往宜蘭方向今天下午近2點發生砂石車翻覆車禍， 路旁號誌桿和電力設備遭撞毀。消防人員獲報趕往現場，救出頭部受傷駕車男子後，送往基隆長庚醫院救治。事故發生後，基隆往宜蘭方向車道受阻，警方到場指揮來往車輛單線雙向通行。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點52分接獲報案，新北市貢寮區台2線指標99K處，有輛砂石車翻覆後撞到路旁號誌桿和電線桿等電力設備，車上載運的廢土散落路面。

消防人員趕抵現場時，砂石車的車頭有輕微冒煙，布設水線出水降溫。年約40多歲男性駕駛人意識清楚、臉部有擦傷，救出後送醫。

新北市瑞芳警分局局獲報到場處理，調查事故原因，因派員指揮交通，維持單線雙向通行。公路總局接獲通報後，也派員前往清理事故現場。

台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備，車上載運的土方散落一地。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備，車上載運的土方散落一地。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備，車上載運的土方散落一地。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備，車上載運的土方散落一地。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備，車上載運的土方散落一地。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備，車上載運的土方散落一地。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備。記者邱瑞杰／翻攝
台2線新北市貢寮區福隆路段今天下午發生車禍，一輛砂石車翻覆後撞毀路旁號誌桿和電力設備。記者邱瑞杰／翻攝

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