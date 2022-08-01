女歌手借小錢釣大魚 雲林海口8旬老漢上鈎

雲林縣台西鄉79歲丁姓老翁，結識網路一名女歌手，兩人無話不投機，每天網路聊天變成林老的生活重心，日前女歌手開口向他只借1千元急用，老人家二話不說馬上到超商匯款，因不會操作電腦，店員發現他可能受騙，但因金額只1千元，他堅決匯錢，還開口罵人，店家無奈報警，警察費一番唇舌，才讓他免於受騙。

台西鄉79歲丁姓老翁，上月間在網路上結識女網友，是一位女歌手，兩人相當投緣，經常網路聊天，彼此分享生活中的喜怒哀樂，女網友也偶而唱唱歌紓發老人家心情，交往中也讓原本不懂網路的老人，「空中相會」成了他的生活重心。

日前，女網友向他表示，因最近錢都被朋友借走了，一時急用，第一次開口向他借1仟元應急，並提供QR請他到超商繳費，由於金額不大，老翁不疑有他，立即趕到超商進行代碼繳費。

因丁老從未操作過繳費機，即請超商店員幫忙，店員一看QR頁面就懷疑是詐騙，提醒他千萬別繳費否則會吃虧，但老翁執意要繳費，屢勸不聽甚還情緒激動開口罵人，店員無奈只好報警。

台西派出所副所長王豐田與警員鍾旭昌立刻趕往處理，一開始仍勸不了老人家，只要以各種實際受騙案例慢慢說明，老人家才漸明白原來每天和他交心相談的女網友，背後竟是詐騙集團，他更了解對方是「放長線釣大魚」。

老翁恍然大悟，卻也難掩傷感失望情緒，才知原來有很多和他一樣純真的老人，不僅遭詐騙，也懊悔自己錯付真心，感嘆「真心換絕情！」。