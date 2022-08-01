快訊

外媒稱波洛西「最快明晚抵台」 總統府未正面回應

幼兒BNT疫苗今通過EUA 王必勝：已請廠商安排出貨

北部再爆二BA.5社區個案 國內現第二例BA.2.75

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女歌手借小錢釣大魚 雲林海口8旬老漢上鈎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西鄉79歲丁姓老翁，結識網路一名女歌手，兩人無話不投機，每天網路聊天變成林老的生活重心，日前女歌手開口向他只借1千元急用，老人家二話不說馬上到超商匯款，因不會操作電腦，店員發現他可能受騙，但因金額只1千元，他堅決匯錢，還開口罵人，店家無奈報警，警察費一番唇舌，才讓他免於受騙。

台西鄉79歲丁姓老翁，上月間在網路上結識女網友，是一位女歌手，兩人相當投緣，經常網路聊天，彼此分享生活中的喜怒哀樂，女網友也偶而唱唱歌紓發老人家心情，交往中也讓原本不懂網路的老人，「空中相會」成了他的生活重心。

日前，女網友向他表示，因最近錢都被朋友借走了，一時急用，第一次開口向他借1仟元應急，並提供QR請他到超商繳費，由於金額不大，老翁不疑有他，立即趕到超商進行代碼繳費。

因丁老從未操作過繳費機，即請超商店員幫忙，店員一看QR頁面就懷疑是詐騙，提醒他千萬別繳費否則會吃虧，但老翁執意要繳費，屢勸不聽甚還情緒激動開口罵人，店員無奈只好報警。

台西派出所副所長王豐田與警員鍾旭昌立刻趕往處理，一開始仍勸不了老人家，只要以各種實際受騙案例慢慢說明，老人家才漸明白原來每天和他交心相談的女網友，背後竟是詐騙集團，他更了解對方是「放長線釣大魚」。

老翁恍然大悟，卻也難掩傷感失望情緒，才知原來有很多和他一樣純真的老人，不僅遭詐騙，也懊悔自己錯付真心，感嘆「真心換絕情！」。

台西分局長黃念生除感謝超商店員的機警，也提醒民眾，網路交友一開始會以小額借款來降低受害者的警戒心，等對方上鈎就獅子大開口用各種理由借款，讓被害人慢慢落入陷阱，千萬要小心。

警員趕到超商並以實例向丁姓老翁說明QR頁面就是詐騙，一千元只是想放長線釣大魚。記者蔡維斌／翻攝
警員趕到超商並以實例向丁姓老翁說明QR頁面就是詐騙，一千元只是想放長線釣大魚。記者蔡維斌／翻攝

超商

延伸閱讀

雲林嬰幼兒莫德納校園快打站開打 多數家長仍觀望

疫情使兩岸幾乎零互動 一場民間視訊交流在雲林展開

國內首場雲林農業設計展 明起兩周在北港糖廠開展

2022雲林農業設計展開幕 展現農業價值新風貌

相關新聞

獨／國3亞聯客運翻車意外 乘客驚魂還原：是先撞到車

國道三號南下57.6公里大溪段今天中午發生重大車禍，一輛亞聯客運行經時突失控翻覆，造成15人擦挫傷送醫，當事乘客回憶指出...

國道3號大溪段亞聯客運翻車「橫跨三車道」 15名乘客擦挫傷送醫

國道三號南下57.6公里大溪段今天中午12時2分發生重大車禍，一輛亞聯客運車行經該處突然失控翻橫跨三車道，車上司機及乘客總共20...

影／驚險！南投男童暴衝過馬路 差1秒遭大貨車撞上

南投一名5歲男童日前與親友至草屯南埔陳府將軍廟參香，期間落單無視紅燈號誌，橫越馬路衝往對面停車場，同向一輛大貨車疾行、對...

影／討債不成怒噴辣椒水反遭圍毆 新北大馬路上4打2

新北市泰山區明志路昨晚有4人在大馬路上追打2人，挨打的一方落荒逃到消防隊求救，原來是討債不成噴灑辣椒水波及旁人，對方惱羞...

影／桃園出租車撞燈桿遭網罵爆 卻是鄉民看圖說故事

一輛黑色出租車撞分隔島燈桿的照片昨晚被PO上網，引發網友議論紛紛，更有人質疑駕駛是「三寶」，但轄區桃園警分局今澄清，出租...

高雄城隍廟香客持千元偽鈔換百鈔 網怒「會有報應」

高雄市左營區城隍廟傳出有香客至廟方櫃台買金紙，拿千元偽鈔換百元鈔情事，廟方心存善念未報案，在臉書官網貼文，盼有心人士勿利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。