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苗栗大重機後掛兒童拖車載小孩 挨批：無知真的會死人

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

臉書社群「輕檔車俱樂部」昨有網友發文1輛大型紅牌重機拖拉小拖車，小拖車上還載有1名5歲左右男童，狠批說「你的小孩真的能忍受嗎？」苗栗警方偵查調閱監視器發現該車確有行經台3線98.4公里處；警方表示這種行為已經明顯違反交通處罰條以及違反兒少保護法，將逕行舉發並依違反兒少法通知車主到案說明。

「輕檔車俱樂部」網友指出，「你的小孩真的能忍受嗎？有注意跟顧慮他的安全嗎？而且是違法加裝的狀況下，就算你騎60（時速）又怎樣？」網友看不過去也紛紛留言，「這就有瞎到了，明明是單車用兒童拖車，怎會用到機車？」「真正恐怖的是廢氣，無知真的會死人！」「可憐的孩子！」

苗栗警方今天執行網路巡邏發現PO文，經查昨天中午左右，該車行經台3線98.4公里處（三灣鄉往獅頭山路段），依法逕行舉發，同時因違反兒少法，將再通知車主到案說明。

警方表示，大機車駕駛明顯違反兒少權益保障法第49條第12款，「迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境」經認定將裁罰6萬到60萬元，或4小時以上50小時以下的強制親職教育，並得公布其姓名或名稱。

紅牌重機拖拉小拖車，小拖車上還載有1名5歲左右男童，警方網路巡邏發現將依法告發。圖／翻攝臉書社群「輕檔車俱樂部」
紅牌重機拖拉小拖車，小拖車上還載有1名5歲左右男童，警方網路巡邏發現將依法告發。圖／翻攝臉書社群「輕檔車俱樂部」
紅牌重機拖拉小拖車，小拖車上還載有1名5歲左右男童，挨批「你的小孩真的能忍受嗎？」圖／翻攝臉書社群「輕檔車俱樂部」
紅牌重機拖拉小拖車，小拖車上還載有1名5歲左右男童，挨批「你的小孩真的能忍受嗎？」圖／翻攝臉書社群「輕檔車俱樂部」
網友看不過去紛紛留言「可憐的孩子！」圖／翻攝臉書社群「輕檔車俱樂部」
網友看不過去紛紛留言「可憐的孩子！」圖／翻攝臉書社群「輕檔車俱樂部」

車主 兒少法

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