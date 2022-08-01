高雄城隍廟香客持千元偽鈔換百鈔 網怒「會有報應」

高雄市左營區城隍廟傳出有香客至廟方櫃台買金紙，拿千元偽鈔換百元鈔情事，廟方心存善念未報案，在臉書官網貼文，盼有心人士勿利用廟宇慈悲心，也給年輕人自新機會；網友怒批「會有報應」；警方則指已掌握對象查緝中。

左營區城隍廟有不少信眾，每至選舉，也是藍綠政治人物必到的參香廟宇；上個月30日傳出有年輕的男信徒，至城隍廟參拜，由於買金紙是直接將錢投入功德箱，男子佯裝沒零錢，和廟方人員換百元鈔，事後廟方人員發現千元鈔是偽鈔。

後來這名年輕信徒在廟裡繞了一圈，又想重施故技，被廟方的售金處人員發現，未再讓這名持偽鈔的男子得逞。

城隍爺廟方未向警方報案，在臉書官網發文貼出被騙經過，指「人在做，天在看」，廟方在文中指出，整間廟宇裡的神明都在看，他們大可以報警，但是，選擇大事化小，並給對方一個改過自新的機會，也盼有心人士勿利用廟宇的慈悲心做壞事。

城隍廟的信徒網友看到貼文紛紛留言，有網友對這名持偽鈔的假信徒說，都沒看到城隍爺公的「大算盤與自問心」，就在頭頂上方；也有網友直指，「誇張，城隍爺就在旁邊，怎麼敢做這種事」、「哇靠！真是大膽」、「都不怕神明，ㄟ害」、「當心有報應喔」、「人在做天在看！自問心」、「舉頭三尺有神明」。

有網友痛批：「真可惡！連宮廟的錢也要騙，善有善報，惡有惡報，眾神看的一清二楚，這賊人真的白目！」