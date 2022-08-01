台中市環保局遠端影像監控設備立功 助尋獲走失阿嬤

遠端影像監控除可查獲棄置廢棄物，現在也成了助人最佳利器。台中市環保局日前接獲高齡80歲的婦人疑似走失，立即調閱附近的遠端影像監控設備，發現阿嬤走入樹林後便未再出來，立即動員到場搜尋，順利找到老婦並送醫。

中市環保局長陳宏益說，「非常振奮！」遠端影像監控設備除了強化非法棄置廢棄物查緝工作，此次也順利尋獲走失阿嬤，期許未來能持續發揮守望相助的功能，協助里民處理問題。

環保局於7月29日傍晚接獲沙鹿區西勢里長蔡坤地通報，早上7點多有位80歲的婦人疑似走失，家屬遍尋不著心急如焚，里長表示阿嬤的走失路線可能行經監控廢棄物的棄置熱區，緊急請環保局協助調閱附近的遠端影像監控設備。

經環保局立即搜尋雲端影像紀錄，發現婦人最後行蹤在10點57分，出現在離婦人家2公里遠的產業道路上，監控畫面看到阿嬤走入旁邊樹林後便未再出來，經里長及家屬動員到場搜尋，順利找到阿嬤送醫觀察，幸身體無大礙，目前已返家休養。

里長蔡坤地說，自從環保局在非法棄置熱區及特定零星棄置重點架設遠端影像監控設備，已大幅降低里內非法棄置廢棄物的事件發生，這次又能即時利用監控設備，順利尋獲走失老婦，也獲得里民大力稱讚。