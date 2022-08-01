竹縣波麗士體驗營讓學員嗨翻 垂降射擊特警訓練樣樣來
新竹縣警察局近日舉辦波麗士體驗營活動，讓青少年能夠藉營隊課程，學習射擊、垂降及交安知識等，透過遊戲讓青少年瞭解警察工作內容，體驗警察平常是如何打擊犯罪、維護治安。
新竹縣警察局表示，暑假期間青少年安全常讓許多父母擔心，因此體驗營以遊戲的方式，讓學生進行體能活動，也能了解相關知識，還搭配反詐騙及少輔會有獎徵答、消防局防火防災宣導，滿足學生求知欲望。
今年體驗營共有50位來自新竹縣的國、高中生，在體驗營中，學員們體驗了攀岩、垂降、吊索及射擊等課程，尤其攀岩、垂降、吊索訓練更能訓練學員們的專注力及膽量，此外還教授採集指紋及比對等科學辦案知識。
警察局長楊哲昌表示，今年警察局延續前年大受歡迎的體驗營活動，讓學生參與體驗一系列婦幼保護、鑑識科學、認識毒品、反詐騙及交通安全等知識的課程，將警察在工作時面對的各種狀況，以活潑有趣的互動方式分享給學子。
新竹縣警察局表示，希望學生們能藉參加這次體驗營活動，有滿滿的收獲與難忘美好的一天，除了能體認警察工作的辛勞，增加自我防範及保護意識外，甚至幾年後成為警察的生力軍、打擊犯罪的急先鋒。
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