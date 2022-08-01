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影／請勿戲水怎念？台中2童闖旱溪被制止 童言童語擊敗警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市兩名7、8歲的男童在上月底於北屯區旱溪旁戲水，被附近民眾發現，通知警方到場，兩童被警方叫上岸後，童言童語指著河堤旁「請勿戲水」的告示牌，向警詢問「戲」字怎麼念，警方除了耐心向兩童解釋之外，也要求兩童不可再下水，以免發生危險，兩童點著頭，騎著單車離開，也讓警員感到好氣又好笑。

第五警分局松安所巡佐潘長泰、警員黃長皓在上月28日下午3時許，接獲民眾報案，北屯區旱溪西路三段旁，有學童疑跨越河堤堤防，跑進旱溪玩水消暑，不過因該處是禁止戲水的區域，兩警急忙趕赴現場，發現有兩名年約7歲至8歲的男童，正在溪旁戲水，警方吹哨示警兩童上岸，其中一名男童看到警察，連忙穿起褲子，找上兩警報到。

兩童上岸之後，童言童語與警員溝通，還說「是不是沒大人，所以沒人救，就會被水沖走」，警員提醒兩童，該處是禁止戲水的區域，有設立告示牌，不可下水，以免發生危險，兩警帶著兩童前往告示牌機會教育，沒想到其中一名男童騎著單車，指著告示牌「請勿戲水」的戲字，詢問警方「怎麼念」，警方只好變身國文老師，叮嚀不可戲水的意思。

第五警分局呼籲，暑假期間家長宜多加留意孩童交友情形、動向，夏季酷暑難耐，孩童為求降溫消暑常結伴至溪流、河川戲水，若遇午後雷陣雨引發溪水暴漲，可能導致溺水事件，從事水上活動應選擇設有救生員的合格游泳池或海水浴場，以確保安全。

台中市北屯區兩名男童在上月底跑到旱溪西路旁的旱溪戲水，遭警方制止，兩童還指著告示牌詢問警方讀音，讓警好氣又好笑。圖／第五警分局提供
台中市北屯區兩名男童在上月底跑到旱溪西路旁的旱溪戲水，遭警方制止，兩童還指著告示牌詢問警方讀音，讓警好氣又好笑。圖／第五警分局提供
台中市北屯區兩名男童在上月底跑到旱溪西路旁的旱溪戲水，遭警方制止，兩童還指著告示牌詢問警方讀音，讓警好氣又好笑。圖／第五警分局提供
台中市北屯區兩名男童在上月底跑到旱溪西路旁的旱溪戲水，遭警方制止，兩童還指著告示牌詢問警方讀音，讓警好氣又好笑。圖／第五警分局提供

單車 警察

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